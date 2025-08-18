Rohkem infot PINEYE

PinEye

PinEye hind (PINEYE)

1 PINEYE/USD reaalajas hind:

$0.00014393
$0.00014393$0.00014393
+25.20%1D
PinEye (PINEYE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:20:35 (UTC+8)

PinEye (PINEYE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0231311
$ 0.0231311$ 0.0231311

$ 0
$ 0$ 0

-2.02%

+25.29%

+47.78%

+47.78%

PinEye (PINEYE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PINEYE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PINEYEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0231311 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PINEYE muutunud -2.02% viimase tunni jooksul, +25.29% 24 tunni vältel +47.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PinEye (PINEYE) – turuteave

$ 44.30K
$ 44.30K$ 44.30K

--
----

$ 136.37K
$ 136.37K$ 136.37K

300.51M
300.51M 300.51M

925,000,000.0
925,000,000.0 925,000,000.0

PinEye praegune turukapitalisatsioon on $ 44.30K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PINEYE ringlev varu on 300.51M, mille koguvaru on 925000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 136.37K.

PinEye (PINEYE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PinEye ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PinEye ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PinEye ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PinEye ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+25.29%
30 päeva$ 0+57.92%
60 päeva$ 0+55.54%
90 päeva$ 0--

Mis on PinEye (PINEYE)

PinEye is a platform with an Ecosystem to empower individuals by helping them discover and unlock their full potential. PinEye word got derived from Pineal Gland known as third-eye. One of the major Chakra in human bodies. Concept of that, comes from being enrich in both aspects of humans life, Financial & Mindset. Therefore PinEye aims to create an All-in-One ecosystem combination of Gaming, Social Trading, Academy (Learn To Earn) , Staking, NFT, Web.3 and Charity. To achieve the biggest interactive community in the PinEye School of Life.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PinEye (PINEYE) allikas

Ametlik veebisait

PinEye hinna ennustus (USD)

Kui palju on PinEye (PINEYE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PinEye (PINEYE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PinEye nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PinEye hinna ennustust kohe!

PINEYE kohalike valuutade suhtes

PinEye (PINEYE) tokenoomika

PinEye (PINEYE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PINEYE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PinEye (PINEYE) kohta

Kui palju on PinEye (PINEYE) tänapäeval väärt?
Reaalajas PINEYE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PINEYE/USD hind?
Praegune hind PINEYE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PinEye turukapitalisatsioon?
PINEYE turukapitalisatsioon on $ 44.30K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PINEYE ringlev varu?
PINEYE ringlev varu on 300.51M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PINEYE (ATH) hind?
PINEYE saavutab ATH hinna summas 0.0231311 USD.
Mis oli kõigi aegade PINEYE madalaim (ATL) hind?
PINEYE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PINEYE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PINEYE kauplemismaht on -- USD.
Kas PINEYE sel aastal kõrgemale ka suundub?
PINEYE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PINEYE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:20:35 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.