Pineapple (PAPPLE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pineapple (PAPPLE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pineapple (PAPPLE) teave Welcome to Pineapple - a sophisticated solution for navigating the world of decentralized finance (DeFi). We’ve simplified the complexities of crypto trading into a seamless and intuitive experience. No clunky interfaces or unnecessary hurdles—just a refined platform designed to make DeFi accessible to everyone. By integrating social engagement and advanced AI technology, Pineapple provides a comprehensive trading hub suited for both experienced professionals and newcomers. Join us as we redefine what’s possible in the realm of decentralized finance. Ametlik veebisait: https://pineappledex.com Valge raamat: https://pineappledex.gitbook.io/litepaper Ostke PAPPLE kohe!

Pineapple (PAPPLE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pineapple (PAPPLE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.64M $ 7.64M $ 7.64M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 773.21M $ 773.21M $ 773.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.88M $ 9.88M $ 9.88M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02351456 $ 0.02351456 $ 0.02351456 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00219532 $ 0.00219532 $ 0.00219532 Praegune hind: $ 0.00987489 $ 0.00987489 $ 0.00987489 Lisateave Pineapple (PAPPLE) hinna kohta

Pineapple (PAPPLE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pineapple (PAPPLE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PAPPLE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PAPPLE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PAPPLE tokeni tokenoomikat, avastage PAPPLE tokeni reaalajas hinda!

PAPPLE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PAPPLE võiks suunduda? Meie PAPPLE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PAPPLE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!