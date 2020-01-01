Pineapple Owl (PINEOWL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pineapple Owl (PINEOWL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pineapple Owl (PINEOWL) teave This is a community token whose purpose is to entertain and leverage popularity to give back to those in need. Ametlik veebisait: https://pineowl.org Ostke PINEOWL kohe!

Pineapple Owl (PINEOWL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pineapple Owl (PINEOWL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 34.75K $ 34.75K $ 34.75K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 34.75K $ 34.75K $ 34.75K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00232767 $ 0.00232767 $ 0.00232767 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Pineapple Owl (PINEOWL) hinna kohta

Pineapple Owl (PINEOWL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pineapple Owl (PINEOWL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PINEOWL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PINEOWL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PINEOWL tokeni tokenoomikat, avastage PINEOWL tokeni reaalajas hinda!

PINEOWL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PINEOWL võiks suunduda? Meie PINEOWL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PINEOWL tokeni hinna ennustust kohe!

