Pineapple Cat logo

Pineapple Cat hind (PICA)

Loendis mitteolevad

1 PICA/USD reaalajas hind:

--
----
-6.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Pineapple Cat (PICA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 17:31:21 (UTC+8)

Pineapple Cat (PICA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.83%

-6.58%

-29.00%

-29.00%

Pineapple Cat (PICA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PICA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PICAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PICA muutunud -0.83% viimase tunni jooksul, -6.58% 24 tunni vältel -29.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pineapple Cat (PICA) – turuteave

$ 154.31K
$ 154.31K$ 154.31K

--
----

$ 162.11K
$ 162.11K$ 162.11K

9.52B
9.52B 9.52B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Pineapple Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 154.31K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PICA ringlev varu on 9.52B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 162.11K.

Pineapple Cat (PICA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Pineapple Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pineapple Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pineapple Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pineapple Cat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.58%
30 päeva$ 0-50.32%
60 päeva$ 0-25.55%
90 päeva$ 0--

Mis on Pineapple Cat (PICA)

Pineapple Cat (PICA) is a community-driven memecoin inspired by the viral social media trend of cats wearing pineapple hats. The project’s purpose is to encourage people to create and share more Pineapple Cat content, spreading the trend globally, while also onboarding new users into the world of blockchain and cryptocurrency in a fun and approachable way. Pineapple Cat leverages its ecosystem to blend internet culture with crypto adoption. The project features a dedicated app that allows users to create and share Pineapple Cat memes, fostering creativity and participation. Beyond its memetic appeal, $PICA actively contributes to cat shelters, making a tangible real-world impact by supporting animal welfare. Pineapple Cat is more than just a token; it’s a movement aimed at combining humor, community, and crypto to engage a global audience while making a difference.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs.

Üksuse Pineapple Cat (PICA) allikas

Ametlik veebisait

Pineapple Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pineapple Cat (PICA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pineapple Cat (PICA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pineapple Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pineapple Cat hinna ennustust kohe!

PICA kohalike valuutade suhtes

Pineapple Cat (PICA) tokenoomika

Pineapple Cat (PICA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PICA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pineapple Cat (PICA) kohta

Kui palju on Pineapple Cat (PICA) tänapäeval väärt?
Reaalajas PICA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PICA/USD hind?
Praegune hind PICA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pineapple Cat turukapitalisatsioon?
PICA turukapitalisatsioon on $ 154.31K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PICA ringlev varu?
PICA ringlev varu on 9.52B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PICA (ATH) hind?
PICA saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade PICA madalaim (ATL) hind?
PICA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PICA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PICA kauplemismaht on -- USD.
Kas PICA sel aastal kõrgemale ka suundub?
PICA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PICA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.