Mis on Pineapple Cat (PICA)

Pineapple Cat (PICA) is a community-driven memecoin inspired by the viral social media trend of cats wearing pineapple hats. The project’s purpose is to encourage people to create and share more Pineapple Cat content, spreading the trend globally, while also onboarding new users into the world of blockchain and cryptocurrency in a fun and approachable way. Pineapple Cat leverages its ecosystem to blend internet culture with crypto adoption. The project features a dedicated app that allows users to create and share Pineapple Cat memes, fostering creativity and participation. Beyond its memetic appeal, $PICA actively contributes to cat shelters, making a tangible real-world impact by supporting animal welfare. Pineapple Cat is more than just a token; it’s a movement aimed at combining humor, community, and crypto to engage a global audience while making a difference.

Pineapple Cat (PICA) allikas Ametlik veebisait

Pineapple Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pineapple Cat (PICA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pineapple Cat (PICA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

PICA kohalike valuutade suhtes

Pineapple Cat (PICA) tokenoomika

Pineapple Cat (PICA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pineapple Cat (PICA) kohta Kui palju on Pineapple Cat (PICA) tänapäeval väärt? Reaalajas PICA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PICA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PICA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pineapple Cat turukapitalisatsioon? PICA turukapitalisatsioon on $ 154.31K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PICA ringlev varu? PICA ringlev varu on 9.52B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PICA (ATH) hind? PICA saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade PICA madalaim (ATL) hind? PICA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PICA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PICA kauplemismaht on -- USD . Kas PICA sel aastal kõrgemale ka suundub? PICA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

Pineapple Cat (PICA) Olulised valdkonna uudised