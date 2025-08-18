Rohkem infot PAPPLE

PAPPLE Hinnainfo

PAPPLE Valge raamat

PAPPLE Ametlik veebisait

PAPPLE Tokenoomika

PAPPLE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Pineapple logo

Pineapple hind (PAPPLE)

Loendis mitteolevad

1 PAPPLE/USD reaalajas hind:

$0.01089063
$0.01089063$0.01089063
-15.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Pineapple (PAPPLE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:45:28 (UTC+8)

Pineapple (PAPPLE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01077049
$ 0.01077049$ 0.01077049
24 h madal
$ 0.01310069
$ 0.01310069$ 0.01310069
24 h kõrge

$ 0.01077049
$ 0.01077049$ 0.01077049

$ 0.01310069
$ 0.01310069$ 0.01310069

$ 0.02351456
$ 0.02351456$ 0.02351456

$ 0.00219532
$ 0.00219532$ 0.00219532

+0.73%

-15.47%

-8.90%

-8.90%

Pineapple (PAPPLE) reaalajas hind on $0.01087756. Viimase 24 tunni jooksul PAPPLE kaubeldud madalaim $ 0.01077049 ja kõrgeim $ 0.01310069 näitab aktiivset turu volatiivsust. PAPPLEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02351456 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00219532.

Lüliajalise tootluse osas on PAPPLE muutunud +0.73% viimase tunni jooksul, -15.47% 24 tunni vältel -8.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pineapple (PAPPLE) – turuteave

$ 8.39M
$ 8.39M$ 8.39M

--
----

$ 10.85M
$ 10.85M$ 10.85M

773.18M
773.18M 773.18M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pineapple praegune turukapitalisatsioon on $ 8.39M -- 24 tunnise kauplemismahuga. PAPPLE ringlev varu on 773.18M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.85M.

Pineapple (PAPPLE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Pineapple ja USD hinnamuutus $ -0.00199136286826158.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pineapple ja USD hinnamuutus $ -0.0047763931.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pineapple ja USD hinnamuutus $ +0.0167533666.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pineapple ja USD hinnamuutus $ +0.007819848556574435.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00199136286826158-15.47%
30 päeva$ -0.0047763931-43.91%
60 päeva$ +0.0167533666+154.02%
90 päeva$ +0.007819848556574435+255.74%

Mis on Pineapple (PAPPLE)

Welcome to Pineapple - a sophisticated solution for navigating the world of decentralized finance (DeFi). We’ve simplified the complexities of crypto trading into a seamless and intuitive experience. No clunky interfaces or unnecessary hurdles—just a refined platform designed to make DeFi accessible to everyone. By integrating social engagement and advanced AI technology, Pineapple provides a comprehensive trading hub suited for both experienced professionals and newcomers. Join us as we redefine what’s possible in the realm of decentralized finance.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Pineapple (PAPPLE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Pineapple hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pineapple (PAPPLE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pineapple (PAPPLE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pineapple nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pineapple hinna ennustust kohe!

PAPPLE kohalike valuutade suhtes

Pineapple (PAPPLE) tokenoomika

Pineapple (PAPPLE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAPPLE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pineapple (PAPPLE) kohta

Kui palju on Pineapple (PAPPLE) tänapäeval väärt?
Reaalajas PAPPLE hind USD on 0.01087756 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PAPPLE/USD hind?
Praegune hind PAPPLE/USD on $ 0.01087756. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pineapple turukapitalisatsioon?
PAPPLE turukapitalisatsioon on $ 8.39M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PAPPLE ringlev varu?
PAPPLE ringlev varu on 773.18M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PAPPLE (ATH) hind?
PAPPLE saavutab ATH hinna summas 0.02351456 USD.
Mis oli kõigi aegade PAPPLE madalaim (ATL) hind?
PAPPLE nägi ATL hinda summas 0.00219532 USD.
Milline on PAPPLE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PAPPLE kauplemismaht on -- USD.
Kas PAPPLE sel aastal kõrgemale ka suundub?
PAPPLE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PAPPLE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:45:28 (UTC+8)

Pineapple (PAPPLE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.