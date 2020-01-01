PIM PIMLING (PIM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PIM PIMLING (PIM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PIM PIMLING (PIM) teave Pim is the eternally optimistic and cheerful character from Smiling Friends Inc., where he works alongside his best friend Charlie to spread happiness throughout the world. Known for his pink appearance, infectious positivity, and unwavering kindness, Pim has become a beloved icon of joy in the crypto space. In the show, Pim revolves around the surreal misadventures of a small charity and its four employees dedicated to spreading happiness. Ametlik veebisait: https://pimpimling.wtf/ Ostke PIM kohe!

PIM PIMLING (PIM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PIM PIMLING (PIM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.58K $ 18.58K $ 18.58K Koguvaru: $ 746.74M $ 746.74M $ 746.74M Ringlev varu: $ 746.74M $ 746.74M $ 746.74M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.58K $ 18.58K $ 18.58K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00384742 $ 0.00384742 $ 0.00384742 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000999 $ 0.00000999 $ 0.00000999 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave PIM PIMLING (PIM) hinna kohta

PIM PIMLING (PIM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PIM PIMLING (PIM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PIM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PIM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PIM tokeni tokenoomikat, avastage PIM tokeni reaalajas hinda!

PIM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PIM võiks suunduda? Meie PIM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PIM tokeni hinna ennustust kohe!

