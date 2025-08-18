Mis on Pillar (PLR)

Community-run, multichain & non-custodial DeFi wallet governed by its token PLR

Üksuse Pillar (PLR) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

PLR kohalike valuutade suhtes

Pillar (PLR) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pillar (PLR) kohta Kui palju on Pillar (PLR) tänapäeval väärt? Reaalajas PLR hind USD on 0.00364519 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PLR/USD hind? $ 0.00364519 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PLR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pillar turukapitalisatsioon? PLR turukapitalisatsioon on $ 944.32K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PLR ringlev varu? PLR ringlev varu on 259.35M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLR (ATH) hind? PLR saavutab ATH hinna summas 1.56 USD . Mis oli kõigi aegade PLR madalaim (ATL) hind? PLR nägi ATL hinda summas 0.00121418 USD . Milline on PLR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PLR kauplemismaht on -- USD . Kas PLR sel aastal kõrgemale ka suundub? PLR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLR hinna ennustust

