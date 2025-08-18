Rohkem infot PLR

PLR Hinnainfo

PLR Valge raamat

PLR Ametlik veebisait

PLR Tokenoomika

PLR Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Pillar logo

Pillar hind (PLR)

Loendis mitteolevad

1 PLR/USD reaalajas hind:

$0.00364519
$0.00364519$0.00364519
-3.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Pillar (PLR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:06:16 (UTC+8)

Pillar (PLR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00363343
$ 0.00363343$ 0.00363343
24 h madal
$ 0.00386168
$ 0.00386168$ 0.00386168
24 h kõrge

$ 0.00363343
$ 0.00363343$ 0.00363343

$ 0.00386168
$ 0.00386168$ 0.00386168

$ 1.56
$ 1.56$ 1.56

$ 0.00121418
$ 0.00121418$ 0.00121418

-1.09%

-3.08%

-2.17%

-2.17%

Pillar (PLR) reaalajas hind on $0.00364519. Viimase 24 tunni jooksul PLR kaubeldud madalaim $ 0.00363343 ja kõrgeim $ 0.00386168 näitab aktiivset turu volatiivsust. PLRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.56 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00121418.

Lüliajalise tootluse osas on PLR muutunud -1.09% viimase tunni jooksul, -3.08% 24 tunni vältel -2.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pillar (PLR) – turuteave

$ 944.32K
$ 944.32K$ 944.32K

--
----

$ 2.91M
$ 2.91M$ 2.91M

259.35M
259.35M 259.35M

800,000,000.0
800,000,000.0 800,000,000.0

Pillar praegune turukapitalisatsioon on $ 944.32K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PLR ringlev varu on 259.35M, mille koguvaru on 800000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.91M.

Pillar (PLR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Pillar ja USD hinnamuutus $ -0.000115985978976849.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pillar ja USD hinnamuutus $ +0.0032019279.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pillar ja USD hinnamuutus $ +0.0013480342.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pillar ja USD hinnamuutus $ +0.0007494301427047536.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000115985978976849-3.08%
30 päeva$ +0.0032019279+87.84%
60 päeva$ +0.0013480342+36.98%
90 päeva$ +0.0007494301427047536+25.88%

Mis on Pillar (PLR)

Community-run, multichain & non-custodial DeFi wallet governed by its token PLR

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Pillar (PLR) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Pillar hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pillar (PLR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pillar (PLR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pillar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pillar hinna ennustust kohe!

PLR kohalike valuutade suhtes

Pillar (PLR) tokenoomika

Pillar (PLR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pillar (PLR) kohta

Kui palju on Pillar (PLR) tänapäeval väärt?
Reaalajas PLR hind USD on 0.00364519 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PLR/USD hind?
Praegune hind PLR/USD on $ 0.00364519. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pillar turukapitalisatsioon?
PLR turukapitalisatsioon on $ 944.32K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PLR ringlev varu?
PLR ringlev varu on 259.35M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLR (ATH) hind?
PLR saavutab ATH hinna summas 1.56 USD.
Mis oli kõigi aegade PLR madalaim (ATL) hind?
PLR nägi ATL hinda summas 0.00121418 USD.
Milline on PLR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PLR kauplemismaht on -- USD.
Kas PLR sel aastal kõrgemale ka suundub?
PLR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:06:16 (UTC+8)

Pillar (PLR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.