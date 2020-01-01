Pike Finance (P) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pike Finance (P) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pike Finance (P) teave Pike is a cross-chain lending market with no bridge and wrapped tokens risks. Pike allows users to access native liquidity across any chain. Its modular design improves security and capital efficiency, offering better rates through interest rate arbitrage and full liquidity utilization, boosting market stability. Pike’s new design introduces three core modules: Local Markets (LMs), Universal Vault (UV), and Protocol-Oriented Chain Abstraction (POCA). These modules are highly composable and can operate independently. Ametlik veebisait: https://www.pike.finance/ Ostke P kohe!

Pike Finance (P) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pike Finance (P) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 264.22K $ 264.22K $ 264.22K Koguvaru: $ 358.45M $ 358.45M $ 358.45M Ringlev varu: $ 230.08M $ 230.08M $ 230.08M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 411.63K $ 411.63K $ 411.63K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04150518 $ 0.04150518 $ 0.04150518 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00114826 $ 0.00114826 $ 0.00114826 Praegune hind: $ 0.00114826 $ 0.00114826 $ 0.00114826 Lisateave Pike Finance (P) hinna kohta

Pike Finance (P) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pike Finance (P) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate P tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: P tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate P tokeni tokenoomikat, avastage P tokeni reaalajas hinda!

P – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu P võiks suunduda? Meie P hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake P tokeni hinna ennustust kohe!

