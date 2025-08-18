Mis on Piggy (PIGGY)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Piggy (PIGGY) allikas Ametlik veebisait

Piggy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Piggy (PIGGY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Piggy (PIGGY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Piggy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Piggy hinna ennustust kohe!

PIGGY kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Piggy (PIGGY) tokenoomika

Piggy (PIGGY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PIGGY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Piggy (PIGGY) kohta Kui palju on Piggy (PIGGY) tänapäeval väärt? Reaalajas PIGGY hind USD on 0.00000889 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PIGGY/USD hind? $ 0.00000889 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PIGGY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Piggy turukapitalisatsioon? PIGGY turukapitalisatsioon on $ 561.18K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PIGGY ringlev varu? PIGGY ringlev varu on 63.12B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PIGGY (ATH) hind? PIGGY saavutab ATH hinna summas 0.00005825 USD . Mis oli kõigi aegade PIGGY madalaim (ATL) hind? PIGGY nägi ATL hinda summas 0.00000625 USD . Milline on PIGGY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PIGGY kauplemismaht on -- USD . Kas PIGGY sel aastal kõrgemale ka suundub? PIGGY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PIGGY hinna ennustust

Piggy (PIGGY) Olulised valdkonna uudised