Piggy hind (PIGGY)

1 PIGGY/USD reaalajas hind:

--
----
-4.30%1D
Piggy (PIGGY) reaalajas hinnagraafik
Piggy (PIGGY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.00%

-4.38%

+1.17%

+1.17%

Piggy (PIGGY) reaalajas hind on $0.00000889. Viimase 24 tunni jooksul PIGGY kaubeldud madalaim $ 0.00000892 ja kõrgeim $ 0.00000955 näitab aktiivset turu volatiivsust. PIGGYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00005825 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000625.

Lüliajalise tootluse osas on PIGGY muutunud -1.00% viimase tunni jooksul, -4.38% 24 tunni vältel +1.17% viimase 7 päeva jooksul.

Piggy (PIGGY) – turuteave

--
----

Piggy praegune turukapitalisatsioon on $ 561.18K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PIGGY ringlev varu on 63.12B, mille koguvaru on 63123637092.72057. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 561.18K.

Piggy (PIGGY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Piggy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Piggy ja USD hinnamuutus $ -0.0000018115.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Piggy ja USD hinnamuutus $ -0.0000009864.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Piggy ja USD hinnamuutus $ -0.000005714141029933804.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.38%
30 päeva$ -0.0000018115-20.37%
60 päeva$ -0.0000009864-11.09%
90 päeva$ -0.000005714141029933804-39.12%

Mis on Piggy (PIGGY)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs.

Üksuse Piggy (PIGGY) allikas

Ametlik veebisait

Piggy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Piggy (PIGGY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Piggy (PIGGY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Piggy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Piggy hinna ennustust kohe!

PIGGY kohalike valuutade suhtes

Piggy (PIGGY) tokenoomika

Piggy (PIGGY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PIGGY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Piggy (PIGGY) kohta

Kui palju on Piggy (PIGGY) tänapäeval väärt?
Reaalajas PIGGY hind USD on 0.00000889 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PIGGY/USD hind?
Praegune hind PIGGY/USD on $ 0.00000889. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Piggy turukapitalisatsioon?
PIGGY turukapitalisatsioon on $ 561.18K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PIGGY ringlev varu?
PIGGY ringlev varu on 63.12B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PIGGY (ATH) hind?
PIGGY saavutab ATH hinna summas 0.00005825 USD.
Mis oli kõigi aegade PIGGY madalaim (ATL) hind?
PIGGY nägi ATL hinda summas 0.00000625 USD.
Milline on PIGGY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PIGGY kauplemismaht on -- USD.
Kas PIGGY sel aastal kõrgemale ka suundub?
PIGGY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PIGGY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.