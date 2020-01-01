Pigeon Tech (GOVAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pigeon Tech (GOVAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pigeon Tech (GOVAI) teave Pigeon Tech v6.9 is revolutionizing surveillance with next-gen AI. Imagine birds secretly integrated with advanced tech—turning the ‘birds aren’t real’ meme into a groundbreaking reality. This isn’t just a meme upgrade; it’s the future of surveillance, blending nature and innovation. With this AI-powered shift, industries from security to data collection will face massive disruption. The future is now, and it’s smarter, faster, and hidden in plain sight. Get ready for the tech revolution! Ametlik veebisait: https://govai.meme Ostke GOVAI kohe!

Pigeon Tech (GOVAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pigeon Tech (GOVAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 522.34K $ 522.34K $ 522.34K Koguvaru: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Ringlev varu: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 522.34K $ 522.34K $ 522.34K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0086572 $ 0.0086572 $ 0.0086572 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00051941 $ 0.00051941 $ 0.00051941 Lisateave Pigeon Tech (GOVAI) hinna kohta

Pigeon Tech (GOVAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pigeon Tech (GOVAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOVAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOVAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOVAI tokeni tokenoomikat, avastage GOVAI tokeni reaalajas hinda!

GOVAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOVAI võiks suunduda? Meie GOVAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOVAI tokeni hinna ennustust kohe!

