Pigeon Tech logo

Pigeon Tech hind (GOVAI)

Loendis mitteolevad

1 GOVAI/USD reaalajas hind:

$0.00052608
$0.00052608$0.00052608
-4.30%1D
mexc
USD
Pigeon Tech (GOVAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:06:02 (UTC+8)

Pigeon Tech (GOVAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0086572
$ 0.0086572$ 0.0086572

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.35%

+15.00%

+15.00%

Pigeon Tech (GOVAI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GOVAI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOVAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0086572 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GOVAI muutunud -- viimase tunni jooksul, -4.35% 24 tunni vältel +15.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pigeon Tech (GOVAI) – turuteave

$ 526.00K
$ 526.00K$ 526.00K

--
----

$ 526.00K
$ 526.00K$ 526.00K

999.83M
999.83M 999.83M

999,834,696.509502
999,834,696.509502 999,834,696.509502

Pigeon Tech praegune turukapitalisatsioon on $ 526.00K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GOVAI ringlev varu on 999.83M, mille koguvaru on 999834696.509502. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 526.00K.

Pigeon Tech (GOVAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Pigeon Tech ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pigeon Tech ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pigeon Tech ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pigeon Tech ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.35%
30 päeva$ 0+17.57%
60 päeva$ 0+8.82%
90 päeva$ 0--

Mis on Pigeon Tech (GOVAI)

Pigeon Tech v6.9 is revolutionizing surveillance with next-gen AI. Imagine birds secretly integrated with advanced tech—turning the ‘birds aren’t real’ meme into a groundbreaking reality. This isn’t just a meme upgrade; it’s the future of surveillance, blending nature and innovation. With this AI-powered shift, industries from security to data collection will face massive disruption. The future is now, and it’s smarter, faster, and hidden in plain sight. Get ready for the tech revolution!

Üksuse Pigeon Tech (GOVAI) allikas

Ametlik veebisait

Pigeon Tech hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pigeon Tech (GOVAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pigeon Tech (GOVAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pigeon Tech nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pigeon Tech hinna ennustust kohe!

GOVAI kohalike valuutade suhtes

Pigeon Tech (GOVAI) tokenoomika

Pigeon Tech (GOVAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOVAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pigeon Tech (GOVAI) kohta

Kui palju on Pigeon Tech (GOVAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas GOVAI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GOVAI/USD hind?
Praegune hind GOVAI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pigeon Tech turukapitalisatsioon?
GOVAI turukapitalisatsioon on $ 526.00K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GOVAI ringlev varu?
GOVAI ringlev varu on 999.83M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOVAI (ATH) hind?
GOVAI saavutab ATH hinna summas 0.0086572 USD.
Mis oli kõigi aegade GOVAI madalaim (ATL) hind?
GOVAI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GOVAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GOVAI kauplemismaht on -- USD.
Kas GOVAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
GOVAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOVAI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.