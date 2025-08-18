Mis on Pigeon Tech (GOVAI)

Pigeon Tech v6.9 is revolutionizing surveillance with next-gen AI. Imagine birds secretly integrated with advanced tech—turning the ‘birds aren’t real’ meme into a groundbreaking reality. This isn’t just a meme upgrade; it’s the future of surveillance, blending nature and innovation. With this AI-powered shift, industries from security to data collection will face massive disruption. The future is now, and it’s smarter, faster, and hidden in plain sight. Get ready for the tech revolution!

Pigeon Tech hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pigeon Tech (GOVAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pigeon Tech (GOVAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pigeon Tech nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

GOVAI kohalike valuutade suhtes

Pigeon Tech (GOVAI) tokenoomika

Pigeon Tech (GOVAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOVAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pigeon Tech (GOVAI) kohta Kui palju on Pigeon Tech (GOVAI) tänapäeval väärt? Reaalajas GOVAI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GOVAI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GOVAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pigeon Tech turukapitalisatsioon? GOVAI turukapitalisatsioon on $ 526.00K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GOVAI ringlev varu? GOVAI ringlev varu on 999.83M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOVAI (ATH) hind? GOVAI saavutab ATH hinna summas 0.0086572 USD . Mis oli kõigi aegade GOVAI madalaim (ATL) hind? GOVAI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GOVAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GOVAI kauplemismaht on -- USD . Kas GOVAI sel aastal kõrgemale ka suundub? GOVAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOVAI hinna ennustust

