PigCat (PC) teave PigCat is token that plays into the cute/funny mature of the popular internet meme. PigCat is a 100% community based and led project with project "leaders" all over the world to ensure a consistent output to drive community sentiment. Ametlik veebisait: https://pigcatsolana.com/ Ostke PC kohe!

PigCat (PC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PigCat (PC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 22.29K $ 22.29K $ 22.29K Koguvaru: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Ringlev varu: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 22.29K $ 22.29K $ 22.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00904254 $ 0.00904254 $ 0.00904254 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave PigCat (PC) hinna kohta

PigCat (PC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PigCat (PC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PC tokeni tokenoomikat, avastage PC tokeni reaalajas hinda!

PC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PC võiks suunduda? Meie PC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PC tokeni hinna ennustust kohe!

