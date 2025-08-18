Rohkem infot PIGWIF

pig wif hat logo

pig wif hat hind (PIGWIF)

Loendis mitteolevad

1 PIGWIF/USD reaalajas hind:

--
----
-9.30%1D
USD
pig wif hat (PIGWIF) reaalajas hinnagraafik
pig wif hat (PIGWIF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00154829
$ 0.00154829$ 0.00154829

$ 0
$ 0$ 0

-1.24%

-9.37%

-19.80%

-19.80%

pig wif hat (PIGWIF) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PIGWIF kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PIGWIFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00154829 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PIGWIF muutunud -1.24% viimase tunni jooksul, -9.37% 24 tunni vältel -19.80% viimase 7 päeva jooksul.

pig wif hat (PIGWIF) – turuteave

$ 33.47K
$ 33.47K$ 33.47K

--
----

$ 33.47K
$ 33.47K$ 33.47K

999.97M
999.97M 999.97M

999,965,234.4
999,965,234.4 999,965,234.4

pig wif hat praegune turukapitalisatsioon on $ 33.47K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PIGWIF ringlev varu on 999.97M, mille koguvaru on 999965234.4. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 33.47K.

pig wif hat (PIGWIF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse pig wif hat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse pig wif hat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse pig wif hat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse pig wif hat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-9.37%
30 päeva$ 0-47.88%
60 päeva$ 0-86.03%
90 päeva$ 0--

Mis on pig wif hat (PIGWIF)

Pigwif is a decentralized, community-driven memecoin on the Solana blockchain. Originally launched through a fair process, the project experienced a major shift when the initial developer exited around a $3 million market cap. Following the decline to approximately $200k, the community organized a CTO (Community Takeover) to rebuild the project from the ground up. Pigwif seeks to revive the early days of crypto, emphasizing collaboration and transparency over the competitive "PvP rug race" culture prevalent in the current memecoin landscape. It promotes a “PvE” (player vs. environment) mindset — where the community works together against external challenges rather than turning on each other. With no central developer or team in control, Pigwif's direction is shaped entirely by its holders. Through grassroots engagement, organic growth, and a strong focus on sustainability, the project aims to establish itself as a long-term presence in the Solana ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse pig wif hat (PIGWIF) allikas

Ametlik veebisait

pig wif hat hinna ennustus (USD)

Kui palju on pig wif hat (PIGWIF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie pig wif hat (PIGWIF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida pig wif hat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake pig wif hat hinna ennustust kohe!

PIGWIF kohalike valuutade suhtes

pig wif hat (PIGWIF) tokenoomika

pig wif hat (PIGWIF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PIGWIF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse pig wif hat (PIGWIF) kohta

Kui palju on pig wif hat (PIGWIF) tänapäeval väärt?
Reaalajas PIGWIF hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PIGWIF/USD hind?
Praegune hind PIGWIF/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on pig wif hat turukapitalisatsioon?
PIGWIF turukapitalisatsioon on $ 33.47K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PIGWIF ringlev varu?
PIGWIF ringlev varu on 999.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PIGWIF (ATH) hind?
PIGWIF saavutab ATH hinna summas 0.00154829 USD.
Mis oli kõigi aegade PIGWIF madalaim (ATL) hind?
PIGWIF nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PIGWIF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PIGWIF kauplemismaht on -- USD.
Kas PIGWIF sel aastal kõrgemale ka suundub?
PIGWIF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PIGWIF hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.