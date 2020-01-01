Pico ($PICO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pico ($PICO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pico ($PICO) teave Pico is one of the flagship IPs of Abstract Chain—a mischievous, emotionally resonant penguin shaping a new cultural narrative. With a distinct visual identity, 100M+ views across social platforms, and a strong content pipeline (animation, lore, more), Pico is built to scale across media, community, and on-chain integrations within the Abstract ecosystem. Pico escaped, and now he's taking over the chain. Ametlik veebisait: https://www.pico.meme/ Ostke $PICO kohe!

Pico ($PICO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pico ($PICO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 188.58K $ 188.58K $ 188.58K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 188.58K $ 188.58K $ 188.58K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00510503 $ 0.00510503 $ 0.00510503 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001145 $ 0.00001145 $ 0.00001145 Praegune hind: $ 0.00018807 $ 0.00018807 $ 0.00018807 Lisateave Pico ($PICO) hinna kohta

Pico ($PICO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pico ($PICO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $PICO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $PICO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $PICO tokeni tokenoomikat, avastage $PICO tokeni reaalajas hinda!

$PICO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $PICO võiks suunduda? Meie $PICO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $PICO tokeni hinna ennustust kohe!

