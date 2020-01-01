Pickle Finance (PICKLE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pickle Finance (PICKLE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pickle Finance (PICKLE) teave Pickle Finance is a yield aggregator that compounds LPs across various chains. Users realise the power of compounding, while saving time and money compared to manual farming. Pickle Finance has Jars, and Farms. Jars compound returns from other protocols, creating a pToken. Farms provide extra Pickle rewards for staking a jars pToken. The Pickle Protocol is governed by DILL holders (users that stake PICKLE) who are able to create and vote on proposals for changes to the protocol. DILL holders also get to share in 45% of protocol revenues, as well as boost the PICKLE rewards on their farms. Ametlik veebisait: https://pickle.finance/ Ostke PICKLE kohe!

Pickle Finance (PICKLE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pickle Finance (PICKLE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 112.15K Koguvaru: $ 3.49M Ringlev varu: $ 1.71M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 228.56K Kõigi aegade kõrgeim: $ 85.24 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04249673 Praegune hind: $ 0.065503 Lisateave Pickle Finance (PICKLE) hinna kohta

Pickle Finance (PICKLE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pickle Finance (PICKLE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PICKLE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PICKLE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PICKLE tokeni tokenoomikat, avastage PICKLE tokeni reaalajas hinda!

PICKLE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PICKLE võiks suunduda? Meie PICKLE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PICKLE tokeni hinna ennustust kohe!

