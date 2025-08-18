Rohkem infot PICKLE

Pickle Finance hind (PICKLE)

1 PICKLE/USD reaalajas hind:

$0.065184
$0.065184
-5.90%1D
Pickle Finance (PICKLE) reaalajas hinnagraafik
Pickle Finance (PICKLE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.064167
24 h madal
$ 0.069695
24 h kõrge

$ 0.064167
$ 0.069695
$ 85.24
$ 0.04249673
+0.13%

-5.81%

-15.10%

-15.10%

Pickle Finance (PICKLE) reaalajas hind on $0.065292. Viimase 24 tunni jooksul PICKLE kaubeldud madalaim $ 0.064167 ja kõrgeim $ 0.069695 näitab aktiivset turu volatiivsust. PICKLEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 85.24 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04249673.

Lüliajalise tootluse osas on PICKLE muutunud +0.13% viimase tunni jooksul, -5.81% 24 tunni vältel -15.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pickle Finance (PICKLE) – turuteave

$ 111.60K
--
$ 227.44K
1.71M
3,489,252.394718828
Pickle Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 111.60K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PICKLE ringlev varu on 1.71M, mille koguvaru on 3489252.394718828. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 227.44K.

Pickle Finance (PICKLE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Pickle Finance ja USD hinnamuutus $ -0.00403245836887886.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pickle Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0026772005.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pickle Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0122774032.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pickle Finance ja USD hinnamuutus $ -0.10657770329006784.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00403245836887886-5.81%
30 päeva$ -0.0026772005-4.10%
60 päeva$ -0.0122774032-18.80%
90 päeva$ -0.10657770329006784-62.01%

Mis on Pickle Finance (PICKLE)

Pickle Finance is a yield aggregator that compounds LPs across various chains. Users realise the power of compounding, while saving time and money compared to manual farming. Pickle Finance has Jars, and Farms. Jars compound returns from other protocols, creating a pToken. Farms provide extra Pickle rewards for staking a jars pToken. The Pickle Protocol is governed by DILL holders (users that stake PICKLE) who are able to create and vote on proposals for changes to the protocol. DILL holders also get to share in 45% of protocol revenues, as well as boost the PICKLE rewards on their farms.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Pickle Finance (PICKLE) allikas

Pickle Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pickle Finance (PICKLE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pickle Finance (PICKLE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pickle Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pickle Finance hinna ennustust kohe!

PICKLE kohalike valuutade suhtes

Pickle Finance (PICKLE) tokenoomika

Pickle Finance (PICKLE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PICKLE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pickle Finance (PICKLE) kohta

Kui palju on Pickle Finance (PICKLE) tänapäeval väärt?
Reaalajas PICKLE hind USD on 0.065292 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PICKLE/USD hind?
Praegune hind PICKLE/USD on $ 0.065292. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pickle Finance turukapitalisatsioon?
PICKLE turukapitalisatsioon on $ 111.60K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PICKLE ringlev varu?
PICKLE ringlev varu on 1.71M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PICKLE (ATH) hind?
PICKLE saavutab ATH hinna summas 85.24 USD.
Mis oli kõigi aegade PICKLE madalaim (ATL) hind?
PICKLE nägi ATL hinda summas 0.04249673 USD.
Milline on PICKLE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PICKLE kauplemismaht on -- USD.
Kas PICKLE sel aastal kõrgemale ka suundub?
PICKLE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PICKLE hinna ennustust.
