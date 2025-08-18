Mis on Piccolo Inu (PINU)

Piccolo Inu is a community-driven token on the Ethereum Mainnet. We created $PINU to provide our holders with leading tokenomics within the DeFi space. Our frictionless generation protocol makes you earn passive income without having to do anything at all. 2% of every transaction automatically goes to holders, 7% goes to marketing, and random buy backs. Static Rewards are a new and innovative solution to many issues. Firstly, rewards are directly correlated to the amount of trading volume at any given time. This type of system allows for a better, fairer, and more all-around balanced experience for holders. Oftentimes farms have unsustainable APYs that end up only rewarding the earliest buyers, those who buy later often have to deal with an impossible amount of sell pressure. Static rewards prevent this from happening.

Piccolo Inu (PINU) Valge raamat Ametlik veebisait

Piccolo Inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Piccolo Inu (PINU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Piccolo Inu (PINU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Piccolo Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

PINU kohalike valuutade suhtes

Piccolo Inu (PINU) tokenoomika

Piccolo Inu (PINU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PINU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Piccolo Inu (PINU) kohta Kui palju on Piccolo Inu (PINU) tänapäeval väärt? Reaalajas PINU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PINU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PINU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Piccolo Inu turukapitalisatsioon? PINU turukapitalisatsioon on $ 375.81K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PINU ringlev varu? PINU ringlev varu on 100.00T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PINU (ATH) hind? PINU saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade PINU madalaim (ATL) hind? PINU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PINU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PINU kauplemismaht on -- USD . Kas PINU sel aastal kõrgemale ka suundub? PINU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PINU hinna ennustust

