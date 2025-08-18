Mis on Phuture (PHTR)

Phuture builds decentralised, non-custodial index products covering the biggest trends and sectors in crypto.

Phuture (PHTR) tokenoomika

Phuture (PHTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PHTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Phuture (PHTR) kohta Kui palju on Phuture (PHTR) tänapäeval väärt? Reaalajas PHTR hind USD on 0.00399516 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PHTR/USD hind? $ 0.00399516 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PHTR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Phuture turukapitalisatsioon? PHTR turukapitalisatsioon on $ 249.10K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PHTR ringlev varu? PHTR ringlev varu on 62.32M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PHTR (ATH) hind? PHTR saavutab ATH hinna summas 0.994097 USD . Mis oli kõigi aegade PHTR madalaim (ATL) hind? PHTR nägi ATL hinda summas 0.00019863 USD . Milline on PHTR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PHTR kauplemismaht on -- USD . Kas PHTR sel aastal kõrgemale ka suundub? PHTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PHTR hinna ennustust

