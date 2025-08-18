Rohkem infot PHTR

Phuture hind (PHTR)

1 PHTR/USD reaalajas hind:

$0.00399506
$0.00399506
-1.10%1D
Phuture (PHTR) reaalajas hinnagraafik
Phuture (PHTR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00399414
$ 0.00399414
24 h madal
$ 0.004044
$ 0.004044
24 h kõrge

$ 0.00399414
$ 0.00399414

$ 0.004044
$ 0.004044

$ 0.994097
$ 0.994097

$ 0.00019863
$ 0.00019863

-0.03%

-1.14%

-0.20%

-0.20%

Phuture (PHTR) reaalajas hind on $0.00399516. Viimase 24 tunni jooksul PHTR kaubeldud madalaim $ 0.00399414 ja kõrgeim $ 0.004044 näitab aktiivset turu volatiivsust. PHTRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.994097 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00019863.

Lüliajalise tootluse osas on PHTR muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, -1.14% 24 tunni vältel -0.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Phuture (PHTR) – turuteave

$ 249.10K
$ 249.10K

--
--

$ 399.71K
$ 399.71K

62.32M
62.32M

100,000,000.0
100,000,000.0

Phuture praegune turukapitalisatsioon on $ 249.10K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PHTR ringlev varu on 62.32M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 399.71K.

Phuture (PHTR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Phuture ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Phuture ja USD hinnamuutus $ -0.0006412543.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Phuture ja USD hinnamuutus $ -0.0017357743.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Phuture ja USD hinnamuutus $ -0.000091726925923995.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.14%
30 päeva$ -0.0006412543-16.05%
60 päeva$ -0.0017357743-43.44%
90 päeva$ -0.000091726925923995-2.24%

Mis on Phuture (PHTR)

Phuture builds decentralised, non-custodial index products covering the biggest trends and sectors in crypto.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Phuture (PHTR) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Phuture hinna ennustus (USD)

Kui palju on Phuture (PHTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Phuture (PHTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Phuture nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Phuture hinna ennustust kohe!

PHTR kohalike valuutade suhtes

Phuture (PHTR) tokenoomika

Phuture (PHTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PHTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Phuture (PHTR) kohta

Kui palju on Phuture (PHTR) tänapäeval väärt?
Reaalajas PHTR hind USD on 0.00399516 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PHTR/USD hind?
Praegune hind PHTR/USD on $ 0.00399516. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Phuture turukapitalisatsioon?
PHTR turukapitalisatsioon on $ 249.10K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PHTR ringlev varu?
PHTR ringlev varu on 62.32M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PHTR (ATH) hind?
PHTR saavutab ATH hinna summas 0.994097 USD.
Mis oli kõigi aegade PHTR madalaim (ATL) hind?
PHTR nägi ATL hinda summas 0.00019863 USD.
Milline on PHTR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PHTR kauplemismaht on -- USD.
Kas PHTR sel aastal kõrgemale ka suundub?
PHTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PHTR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.