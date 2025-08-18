Mis on Phonon DAO (PHONON)

Phonon personifies the true vision of digital p2p cash. It builds upon the original works of David Chaum, Nick Szabo, Adam Back, Hal Finney and Tim Maye in order to truly offer a protocol that extends the functionality of cryptocurrency assets. The usage of secure hardware technology and free open-source software combined within a protocol able to offer instant, chain-agnostic, permissionless, fee-less, scalable and most of all completely private transactions at the consumer-grade level.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Phonon DAO (PHONON) allikas Ametlik veebisait

Phonon DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on Phonon DAO (PHONON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Phonon DAO (PHONON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Phonon DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Phonon DAO hinna ennustust kohe!

PHONON kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Phonon DAO (PHONON) tokenoomika

Phonon DAO (PHONON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PHONON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Phonon DAO (PHONON) kohta Kui palju on Phonon DAO (PHONON) tänapäeval väärt? Reaalajas PHONON hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PHONON/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PHONON/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Phonon DAO turukapitalisatsioon? PHONON turukapitalisatsioon on $ 49.19K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PHONON ringlev varu? PHONON ringlev varu on 7.17B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PHONON (ATH) hind? PHONON saavutab ATH hinna summas 0.01391468 USD . Mis oli kõigi aegade PHONON madalaim (ATL) hind? PHONON nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PHONON kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PHONON kauplemismaht on -- USD . Kas PHONON sel aastal kõrgemale ka suundub? PHONON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PHONON hinna ennustust

Phonon DAO (PHONON) Olulised valdkonna uudised