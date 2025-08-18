Rohkem infot PHONON

Phonon DAO logo

Phonon DAO hind (PHONON)

Loendis mitteolevad

1 PHONON/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Phonon DAO (PHONON) reaalajas hinnagraafik
Phonon DAO (PHONON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01391468
$ 0.01391468$ 0.01391468

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.14%

-2.14%

Phonon DAO (PHONON) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PHONON kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PHONONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01391468 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PHONON muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -2.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Phonon DAO (PHONON) – turuteave

$ 49.19K
$ 49.19K$ 49.19K

--
----

$ 68.56K
$ 68.56K$ 68.56K

7.17B
7.17B 7.17B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Phonon DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 49.19K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PHONON ringlev varu on 7.17B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 68.56K.

Phonon DAO (PHONON) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Phonon DAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Phonon DAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Phonon DAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Phonon DAO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-22.71%
60 päeva$ 0-21.47%
90 päeva$ 0--

Mis on Phonon DAO (PHONON)

Phonon personifies the true vision of digital p2p cash. It builds upon the original works of David Chaum, Nick Szabo, Adam Back, Hal Finney and Tim Maye in order to truly offer a protocol that extends the functionality of cryptocurrency assets. The usage of secure hardware technology and free open-source software combined within a protocol able to offer instant, chain-agnostic, permissionless, fee-less, scalable and most of all completely private transactions at the consumer-grade level.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Phonon DAO (PHONON) allikas

Ametlik veebisait

Phonon DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on Phonon DAO (PHONON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Phonon DAO (PHONON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Phonon DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Phonon DAO hinna ennustust kohe!

PHONON kohalike valuutade suhtes

Phonon DAO (PHONON) tokenoomika

Phonon DAO (PHONON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PHONON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Phonon DAO (PHONON) kohta

Kui palju on Phonon DAO (PHONON) tänapäeval väärt?
Reaalajas PHONON hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PHONON/USD hind?
Praegune hind PHONON/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Phonon DAO turukapitalisatsioon?
PHONON turukapitalisatsioon on $ 49.19K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PHONON ringlev varu?
PHONON ringlev varu on 7.17B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PHONON (ATH) hind?
PHONON saavutab ATH hinna summas 0.01391468 USD.
Mis oli kõigi aegade PHONON madalaim (ATL) hind?
PHONON nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PHONON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PHONON kauplemismaht on -- USD.
Kas PHONON sel aastal kõrgemale ka suundub?
PHONON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PHONON hinna ennustust.
