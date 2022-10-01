Phoenix Blockchain (PHX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Phoenix Blockchain (PHX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Phoenix Blockchain (PHX) teave Phoenix Blockchain (PHX), launched in November 2021, stands as a pioneering force in the cryptocurrency utility space, backed by a robust team of over 50 collaborators and a vibrant volunteer community. Designed as an all-encompassing blockchain solution, PHX addresses the need for a platform that is both inclusive and efficient. Its defining feature is the extremely low transaction fees, which significantly lower the barrier to entry and foster an environment where innovation and creativity can thrive. This approach positions PHX as an accessible and appealing option for a wide range of users, setting it apart in the competitive blockchain ecosystem. The PHX ecosystem is set to expand with the launch of key platforms that promise to enrich user experience and drive widespread adoption. FireSea, an NFT marketplace, will offer creators and artists a dynamic space to trade and display digital assets. Meanwhile, FireSwap, a decentralized exchange and token marketplace, aims to redefine token trading with its user-friendly and secure environment. Additionally, FireSwag, a merchandise store, will further engage the community and strengthen the PHX brand presence. These strategic developments underscore PHX's commitment to creating a comprehensive, low cost, and user-focused blockchain environment. Ametlik veebisait: http://phoenixblockchain.org/ Valge raamat: https://phoenixblockchain.org/wp-content/uploads/2022/10/Phoenix-Ignite-Paper-v3.0.pdf Ostke PHX kohe!

Phoenix Blockchain (PHX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Phoenix Blockchain (PHX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 68.99K $ 68.99K $ 68.99K Koguvaru: $ 7.67M $ 7.67M $ 7.67M Ringlev varu: $ 7.67M $ 7.67M $ 7.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 68.99K $ 68.99K $ 68.99K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00145453 $ 0.00145453 $ 0.00145453 Praegune hind: $ 0.00900016 $ 0.00900016 $ 0.00900016 Lisateave Phoenix Blockchain (PHX) hinna kohta

Phoenix Blockchain (PHX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Phoenix Blockchain (PHX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PHX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PHX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PHX tokeni tokenoomikat, avastage PHX tokeni reaalajas hinda!

PHX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PHX võiks suunduda? Meie PHX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PHX tokeni hinna ennustust kohe!

