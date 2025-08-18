Mis on Phoenix Blockchain (PHX)

Phoenix Blockchain (PHX), launched in November 2021, stands as a pioneering force in the cryptocurrency utility space, backed by a robust team of over 50 collaborators and a vibrant volunteer community. Designed as an all-encompassing blockchain solution, PHX addresses the need for a platform that is both inclusive and efficient. Its defining feature is the extremely low transaction fees, which significantly lower the barrier to entry and foster an environment where innovation and creativity can thrive. This approach positions PHX as an accessible and appealing option for a wide range of users, setting it apart in the competitive blockchain ecosystem. The PHX ecosystem is set to expand with the launch of key platforms that promise to enrich user experience and drive widespread adoption. FireSea, an NFT marketplace, will offer creators and artists a dynamic space to trade and display digital assets. Meanwhile, FireSwap, a decentralized exchange and token marketplace, aims to redefine token trading with its user-friendly and secure environment. Additionally, FireSwag, a merchandise store, will further engage the community and strengthen the PHX brand presence. These strategic developments underscore PHX's commitment to creating a comprehensive, low cost, and user-focused blockchain environment.

Üksuse Phoenix Blockchain (PHX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Phoenix Blockchain (PHX) tokenoomika

Phoenix Blockchain (PHX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Phoenix Blockchain (PHX) kohta Kui palju on Phoenix Blockchain (PHX) tänapäeval väärt? Reaalajas PHX hind USD on 0.00900432 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PHX/USD hind? $ 0.00900432 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PHX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Phoenix Blockchain turukapitalisatsioon? PHX turukapitalisatsioon on $ 69.02K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PHX ringlev varu? PHX ringlev varu on 7.67M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PHX (ATH) hind? PHX saavutab ATH hinna summas 1.45 USD . Mis oli kõigi aegade PHX madalaim (ATL) hind? PHX nägi ATL hinda summas 0.00145453 USD . Milline on PHX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PHX kauplemismaht on -- USD . Kas PHX sel aastal kõrgemale ka suundub? PHX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PHX hinna ennustust

