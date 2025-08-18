Phoenix Blockchain hind (PHX)
Phoenix Blockchain (PHX) reaalajas hind on $0.00900432. Viimase 24 tunni jooksul PHX kaubeldud madalaim $ 0.00900359 ja kõrgeim $ 0.00900586 näitab aktiivset turu volatiivsust. PHXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.45 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00145453.
Lüliajalise tootluse osas on PHX muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, -0.00% 24 tunni vältel -16.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Phoenix Blockchain praegune turukapitalisatsioon on $ 69.02K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PHX ringlev varu on 7.67M, mille koguvaru on 7665038.002764521. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 69.02K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Phoenix Blockchain ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Phoenix Blockchain ja USD hinnamuutus $ -0.0019400554.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Phoenix Blockchain ja USD hinnamuutus $ +0.0334467222.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Phoenix Blockchain ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.00%
|30 päeva
|$ -0.0019400554
|-21.54%
|60 päeva
|$ +0.0334467222
|+371.45%
|90 päeva
|$ 0
|--
Phoenix Blockchain (PHX), launched in November 2021, stands as a pioneering force in the cryptocurrency utility space, backed by a robust team of over 50 collaborators and a vibrant volunteer community. Designed as an all-encompassing blockchain solution, PHX addresses the need for a platform that is both inclusive and efficient. Its defining feature is the extremely low transaction fees, which significantly lower the barrier to entry and foster an environment where innovation and creativity can thrive. This approach positions PHX as an accessible and appealing option for a wide range of users, setting it apart in the competitive blockchain ecosystem. The PHX ecosystem is set to expand with the launch of key platforms that promise to enrich user experience and drive widespread adoption. FireSea, an NFT marketplace, will offer creators and artists a dynamic space to trade and display digital assets. Meanwhile, FireSwap, a decentralized exchange and token marketplace, aims to redefine token trading with its user-friendly and secure environment. Additionally, FireSwag, a merchandise store, will further engage the community and strengthen the PHX brand presence. These strategic developments underscore PHX's commitment to creating a comprehensive, low cost, and user-focused blockchain environment.
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-18 17:40:00
|Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
|08-18 10:12:00
|Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
