Phill (PHILL) reaalajas hind on $0.00002731. Viimase 24 tunni jooksul PHILL kaubeldud madalaim $ 0.00002695 ja kõrgeim $ 0.00002924 näitab aktiivset turu volatiivsust. PHILLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00153573 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001864.
Lüliajalise tootluse osas on PHILL muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, -5.55% 24 tunni vältel +3.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Phill praegune turukapitalisatsioon on $ 27.47K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PHILL ringlev varu on 998.23M, mille koguvaru on 998230576.96024. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.47K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Phill ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Phill ja USD hinnamuutus $ -0.0000063763.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Phill ja USD hinnamuutus $ -0.0000007669.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Phill ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-5.55%
|30 päeva
|$ -0.0000063763
|-23.34%
|60 päeva
|$ -0.0000007669
|-2.80%
|90 päeva
|$ 0
|--
Phil is the Binance mascot, introduced in 2023 as a stylized version of the Binance logo, with added features like hair and facial expressions. This move is part of Binance's effort to humanize its brand and make cryptocurrency more approachable, especially for newcomers. As one of the largest global crypto exchanges, Binance recognized the need to connect with a broader audience and break down the complexity of crypto. Phil was designed to make the space feel less intimidating and more welcoming. The mascot simplifies the Binance logo, giving it a friendly and relatable appearance. Phil’s design aims to ease concerns for new users, offering a fun and approachable symbol in a market often seen as volatile and complex. This is part of a broader trend in the industry where exchanges and projects are using meme culture and playful branding to attract newcomers and demystify crypto. Phil is also central to Binance’s community engagement efforts. By leveraging social media and interactive campaigns, the mascot helps foster a sense of connection and inclusivity among users, whether they are beginners or seasoned traders. Phil encourages interaction and creates a more welcoming environment for anyone exploring digital assets. In summary, Phil is more than just a mascot—it's a strategic tool to make crypto more accessible. With its friendly design and community focus, Phil embodies Binance's commitment to attracting new users, educating them, and creating a more approachable and inclusive crypto experience.
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-18 10:12:00
|Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
