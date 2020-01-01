Phicoin (PHI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Phicoin (PHI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Phicoin (PHI) teave The PHICOIN project aims to create a high-performance, decentralized cryptocurrency based on the Proof-of-Work (PoW) mechanism. It addresses challenges in traditional PoW mining, such as centralization and outdated hardware dominance, by introducing an innovative mining algorithm called Phihash. This algorithm is designed to enhance accessibility for everyday users with modern GPUs, promote decentralization, and ensure long-term sustainability. Ametlik veebisait: https://phicoin.net/ Valge raamat: https://phicoin.net/docs/phicoin-doc#2-phicoin-whitepaper Ostke PHI kohe!

Phicoin (PHI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Phicoin (PHI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 442.01K $ 442.01K $ 442.01K Koguvaru: $ 210.84M $ 210.84M $ 210.84M Ringlev varu: $ 210.84M $ 210.84M $ 210.84M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 442.01K $ 442.01K $ 442.01K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02679996 $ 0.02679996 $ 0.02679996 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00209642 $ 0.00209642 $ 0.00209642 Lisateave Phicoin (PHI) hinna kohta

Phicoin (PHI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Phicoin (PHI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PHI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PHI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PHI tokeni tokenoomikat, avastage PHI tokeni reaalajas hinda!

PHI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PHI võiks suunduda? Meie PHI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PHI tokeni hinna ennustust kohe!

