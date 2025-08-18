Rohkem infot PHI

Phicoin logo

Phicoin hind (PHI)

Loendis mitteolevad

1 PHI/USD reaalajas hind:

$0.00209947$0.00209947
+5.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Phicoin (PHI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:16:33 (UTC+8)

Phicoin (PHI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001996$ 0.001996
24 h madal
$ 0.00210047$ 0.00210047
24 h kõrge

+0.05%

+5.10%

-36.58%

-36.58%

Phicoin (PHI) reaalajas hind on $0.00209926. Viimase 24 tunni jooksul PHI kaubeldud madalaim $ 0.001996 ja kõrgeim $ 0.00210047 näitab aktiivset turu volatiivsust. PHIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02679996 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00039204.

Lüliajalise tootluse osas on PHI muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, +5.10% 24 tunni vältel -36.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Phicoin (PHI) – turuteave

--
Phicoin praegune turukapitalisatsioon on $ 442.39K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PHI ringlev varu on 210.84M, mille koguvaru on 210837920.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 442.39K.

Phicoin (PHI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Phicoin ja USD hinnamuutus $ +0.00010186.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Phicoin ja USD hinnamuutus $ +0.0008574906.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Phicoin ja USD hinnamuutus $ +0.0000821001.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Phicoin ja USD hinnamuutus $ +0.0014551096781459738.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00010186+5.10%
30 päeva$ +0.0008574906+40.85%
60 päeva$ +0.0000821001+3.91%
90 päeva$ +0.0014551096781459738+225.90%

Mis on Phicoin (PHI)

The PHICOIN project aims to create a high-performance, decentralized cryptocurrency based on the Proof-of-Work (PoW) mechanism. It addresses challenges in traditional PoW mining, such as centralization and outdated hardware dominance, by introducing an innovative mining algorithm called Phihash. This algorithm is designed to enhance accessibility for everyday users with modern GPUs, promote decentralization, and ensure long-term sustainability.

Üksuse Phicoin (PHI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Phicoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Phicoin (PHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Phicoin (PHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Phicoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Phicoin hinna ennustust kohe!

PHI kohalike valuutade suhtes

Phicoin (PHI) tokenoomika

Phicoin (PHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Phicoin (PHI) kohta

Kui palju on Phicoin (PHI) tänapäeval väärt?
Reaalajas PHI hind USD on 0.00209926 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PHI/USD hind?
Praegune hind PHI/USD on $ 0.00209926. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Phicoin turukapitalisatsioon?
PHI turukapitalisatsioon on $ 442.39K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PHI ringlev varu?
PHI ringlev varu on 210.84M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PHI (ATH) hind?
PHI saavutab ATH hinna summas 0.02679996 USD.
Mis oli kõigi aegade PHI madalaim (ATL) hind?
PHI nägi ATL hinda summas 0.00039204 USD.
Milline on PHI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PHI kauplemismaht on -- USD.
Kas PHI sel aastal kõrgemale ka suundub?
PHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PHI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.