Mis on Phicoin (PHI)

The PHICOIN project aims to create a high-performance, decentralized cryptocurrency based on the Proof-of-Work (PoW) mechanism. It addresses challenges in traditional PoW mining, such as centralization and outdated hardware dominance, by introducing an innovative mining algorithm called Phihash. This algorithm is designed to enhance accessibility for everyday users with modern GPUs, promote decentralization, and ensure long-term sustainability.

Üksuse Phicoin (PHI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Phicoin (PHI) tokenoomika

Phicoin (PHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Phicoin (PHI) kohta Kui palju on Phicoin (PHI) tänapäeval väärt? Reaalajas PHI hind USD on 0.00209926 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PHI/USD hind? $ 0.00209926 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PHI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Phicoin turukapitalisatsioon? PHI turukapitalisatsioon on $ 442.39K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PHI ringlev varu? PHI ringlev varu on 210.84M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PHI (ATH) hind? PHI saavutab ATH hinna summas 0.02679996 USD . Mis oli kõigi aegade PHI madalaim (ATL) hind? PHI nägi ATL hinda summas 0.00039204 USD . Milline on PHI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PHI kauplemismaht on -- USD . Kas PHI sel aastal kõrgemale ka suundub? PHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PHI hinna ennustust

