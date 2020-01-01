PHDKitty (PHDKITTY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PHDKitty (PHDKITTY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PHDKitty (PHDKITTY) teave PHDKitty is a Solana-based token created by the viral TikTok account @phdkitty, which has earned over 40 million views and 500,000+ followers. The account makes financial and economic education fun and accessible, especially for kids, through short, humorous videos. By combining various different humors, memes, and practical knowledge, PHDKitty is helping redefine what it means to “learn” without stress. Ametlik veebisait: https://www.phdkitty.fun/ Ostke PHDKITTY kohe!

PHDKitty (PHDKITTY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PHDKitty (PHDKITTY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.47K $ 32.47K $ 32.47K Koguvaru: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Ringlev varu: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.47K $ 32.47K $ 32.47K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave PHDKitty (PHDKITTY) hinna kohta

PHDKitty (PHDKITTY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PHDKitty (PHDKITTY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PHDKITTY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PHDKITTY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PHDKITTY tokeni tokenoomikat, avastage PHDKITTY tokeni reaalajas hinda!

PHDKITTY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PHDKITTY võiks suunduda? Meie PHDKITTY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PHDKITTY tokeni hinna ennustust kohe!

