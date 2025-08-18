Rohkem infot PHAR

Pharaoh logo

Pharaoh hind (PHAR)

Loendis mitteolevad

1 PHAR/USD reaalajas hind:

$342.08
$342.08$342.08
-0.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Pharaoh (PHAR) reaalajas hinnagraafik
Pharaoh (PHAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 342.1
$ 342.1$ 342.1
24 h madal
$ 361.36
$ 361.36$ 361.36
24 h kõrge

$ 342.1
$ 342.1$ 342.1

$ 361.36
$ 361.36$ 361.36

$ 1,162.83
$ 1,162.83$ 1,162.83

$ 21.83
$ 21.83$ 21.83

-0.11%

-0.86%

-7.77%

-7.77%

Pharaoh (PHAR) reaalajas hind on $342.08. Viimase 24 tunni jooksul PHAR kaubeldud madalaim $ 342.1 ja kõrgeim $ 361.36 näitab aktiivset turu volatiivsust. PHARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,162.83 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 21.83.

Lüliajalise tootluse osas on PHAR muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, -0.86% 24 tunni vältel -7.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pharaoh (PHAR) – turuteave

$ 6.27M
$ 6.27M$ 6.27M

--
----

$ 49.50M
$ 49.50M$ 49.50M

18.33K
18.33K 18.33K

144,705.3973008569
144,705.3973008569 144,705.3973008569

Pharaoh praegune turukapitalisatsioon on $ 6.27M -- 24 tunnise kauplemismahuga. PHAR ringlev varu on 18.33K, mille koguvaru on 144705.3973008569. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 49.50M.

Pharaoh (PHAR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Pharaoh ja USD hinnamuutus $ -2.9918085452283.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pharaoh ja USD hinnamuutus $ -84.7207642880.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pharaoh ja USD hinnamuutus $ -121.4824256960.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pharaoh ja USD hinnamuutus $ +7.5221130917616.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -2.9918085452283-0.86%
30 päeva$ -84.7207642880-24.76%
60 päeva$ -121.4824256960-35.51%
90 päeva$ +7.5221130917616+2.25%

Mis on Pharaoh (PHAR)

Decentralized exchange with ve (3,3) Incentives and Concentrated Liquidity

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Pharaoh (PHAR) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Pharaoh hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pharaoh (PHAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pharaoh (PHAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pharaoh nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pharaoh hinna ennustust kohe!

PHAR kohalike valuutade suhtes

Pharaoh (PHAR) tokenoomika

Pharaoh (PHAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PHAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pharaoh (PHAR) kohta

Kui palju on Pharaoh (PHAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas PHAR hind USD on 342.08 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PHAR/USD hind?
Praegune hind PHAR/USD on $ 342.08. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pharaoh turukapitalisatsioon?
PHAR turukapitalisatsioon on $ 6.27M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PHAR ringlev varu?
PHAR ringlev varu on 18.33K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PHAR (ATH) hind?
PHAR saavutab ATH hinna summas 1,162.83 USD.
Mis oli kõigi aegade PHAR madalaim (ATL) hind?
PHAR nägi ATL hinda summas 21.83 USD.
Milline on PHAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PHAR kauplemismaht on -- USD.
Kas PHAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
PHAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PHAR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.