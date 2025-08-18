Mis on Pharaoh (PHAR)

Decentralized exchange with ve (3,3) Incentives and Concentrated Liquidity

Üksuse Pharaoh (PHAR) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Pharaoh hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pharaoh (PHAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pharaoh (PHAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pharaoh nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

PHAR kohalike valuutade suhtes

Pharaoh (PHAR) tokenoomika

Pharaoh (PHAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PHAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pharaoh (PHAR) kohta Kui palju on Pharaoh (PHAR) tänapäeval väärt? Reaalajas PHAR hind USD on 342.08 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PHAR/USD hind? $ 342.08 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PHAR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pharaoh turukapitalisatsioon? PHAR turukapitalisatsioon on $ 6.27M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PHAR ringlev varu? PHAR ringlev varu on 18.33K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PHAR (ATH) hind? PHAR saavutab ATH hinna summas 1,162.83 USD . Mis oli kõigi aegade PHAR madalaim (ATL) hind? PHAR nägi ATL hinda summas 21.83 USD . Milline on PHAR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PHAR kauplemismaht on -- USD . Kas PHAR sel aastal kõrgemale ka suundub? PHAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PHAR hinna ennustust

