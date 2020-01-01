Phantom Staked SOL (PSOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Phantom Staked SOL (PSOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Phantom Staked SOL (PSOL) teave Phantom Liquid Staking Token. Liquid Staking with Phantom Staked Solana - deposit SOL into the Phantom stake pool to get PSOL, which grows with your stake. Redeem your PSOL later for your initial amount + accrued rewards or use it in DeFi. Liquid Staking with Phantom Staked Solana provides higher average rewards versus native Solana staking by sharing in MEV tips and priority fees earned, and leverages the Solana stake pool program, which has been audited 9 times. Ametlik veebisait: https://phantom.com/ Ostke PSOL kohe!

Phantom Staked SOL (PSOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Phantom Staked SOL (PSOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 92.44M $ 92.44M $ 92.44M Koguvaru: $ 497.60K $ 497.60K $ 497.60K Ringlev varu: $ 497.60K $ 497.60K $ 497.60K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 92.44M $ 92.44M $ 92.44M Kõigi aegade kõrgeim: $ 214.84 $ 214.84 $ 214.84 Kõigi aegade madalaim: $ 128.71 $ 128.71 $ 128.71 Praegune hind: $ 185.15 $ 185.15 $ 185.15 Lisateave Phantom Staked SOL (PSOL) hinna kohta

Phantom Staked SOL (PSOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Phantom Staked SOL (PSOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PSOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PSOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PSOL tokeni tokenoomikat, avastage PSOL tokeni reaalajas hinda!

PSOL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PSOL võiks suunduda? Meie PSOL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PSOL tokeni hinna ennustust kohe!

