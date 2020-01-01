Phantom GhostDOG (PHANT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Phantom GhostDOG (PHANT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Phantom GhostDOG (PHANT) teave Phantom GhostDOG $PHANT is a play on the original Kaspa whitepaper "Phantom GhostDAG," and is a KRC20 inscription based meme token intending to educate the public on the novel technology associated with Kaspa. $PHANT is the digital spirit animal mascot of the Kaspa blockDAG. Phantom GhostDOG is a gateway meme that will bring meme degens to the Kaspa ecosystem. Come for the memes and stay for the education! Ametlik veebisait: https://phant.fyi/ Ostke PHANT kohe!

Phantom GhostDOG (PHANT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Phantom GhostDOG (PHANT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 52.19K $ 52.19K $ 52.19K Koguvaru: $ 287.00B $ 287.00B $ 287.00B Ringlev varu: $ 287.00B $ 287.00B $ 287.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 52.19K $ 52.19K $ 52.19K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Phantom GhostDOG (PHANT) hinna kohta

Phantom GhostDOG (PHANT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Phantom GhostDOG (PHANT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PHANT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PHANT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PHANT tokeni tokenoomikat, avastage PHANT tokeni reaalajas hinda!

PHANT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PHANT võiks suunduda? Meie PHANT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PHANT tokeni hinna ennustust kohe!

