Rohkem infot PHANT

PHANT Hinnainfo

PHANT Ametlik veebisait

PHANT Tokenoomika

PHANT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Phantom GhostDOG logo

Phantom GhostDOG hind (PHANT)

Loendis mitteolevad

1 PHANT/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Phantom GhostDOG (PHANT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:01:23 (UTC+8)

Phantom GhostDOG (PHANT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Phantom GhostDOG (PHANT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PHANT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PHANTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PHANT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Phantom GhostDOG (PHANT) – turuteave

$ 52.19K
$ 52.19K$ 52.19K

--
----

$ 52.19K
$ 52.19K$ 52.19K

287.00B
287.00B 287.00B

287,000,000,000.0
287,000,000,000.0 287,000,000,000.0

Phantom GhostDOG praegune turukapitalisatsioon on $ 52.19K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PHANT ringlev varu on 287.00B, mille koguvaru on 287000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 52.19K.

Phantom GhostDOG (PHANT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Phantom GhostDOG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Phantom GhostDOG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Phantom GhostDOG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Phantom GhostDOG ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 00.00%
60 päeva$ 0-3.07%
90 päeva$ 0--

Mis on Phantom GhostDOG (PHANT)

Phantom GhostDOG $PHANT is a play on the original Kaspa whitepaper "Phantom GhostDAG," and is a KRC20 inscription based meme token intending to educate the public on the novel technology associated with Kaspa. $PHANT is the digital spirit animal mascot of the Kaspa blockDAG. Phantom GhostDOG is a gateway meme that will bring meme degens to the Kaspa ecosystem. Come for the memes and stay for the education!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Phantom GhostDOG (PHANT) allikas

Ametlik veebisait

Phantom GhostDOG hinna ennustus (USD)

Kui palju on Phantom GhostDOG (PHANT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Phantom GhostDOG (PHANT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Phantom GhostDOG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Phantom GhostDOG hinna ennustust kohe!

PHANT kohalike valuutade suhtes

Phantom GhostDOG (PHANT) tokenoomika

Phantom GhostDOG (PHANT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PHANT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Phantom GhostDOG (PHANT) kohta

Kui palju on Phantom GhostDOG (PHANT) tänapäeval väärt?
Reaalajas PHANT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PHANT/USD hind?
Praegune hind PHANT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Phantom GhostDOG turukapitalisatsioon?
PHANT turukapitalisatsioon on $ 52.19K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PHANT ringlev varu?
PHANT ringlev varu on 287.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PHANT (ATH) hind?
PHANT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade PHANT madalaim (ATL) hind?
PHANT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PHANT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PHANT kauplemismaht on -- USD.
Kas PHANT sel aastal kõrgemale ka suundub?
PHANT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PHANT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:01:23 (UTC+8)

Phantom GhostDOG (PHANT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.