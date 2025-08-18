Phantom GhostDOG hind (PHANT)
--
--
0.00%
0.00%
Phantom GhostDOG (PHANT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PHANT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PHANTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on PHANT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Phantom GhostDOG praegune turukapitalisatsioon on $ 52.19K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PHANT ringlev varu on 287.00B, mille koguvaru on 287000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 52.19K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Phantom GhostDOG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Phantom GhostDOG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Phantom GhostDOG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Phantom GhostDOG ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|0.00%
|60 päeva
|$ 0
|-3.07%
|90 päeva
|$ 0
|--
Phantom GhostDOG $PHANT is a play on the original Kaspa whitepaper "Phantom GhostDAG," and is a KRC20 inscription based meme token intending to educate the public on the novel technology associated with Kaspa. $PHANT is the digital spirit animal mascot of the Kaspa blockDAG. Phantom GhostDOG is a gateway meme that will bring meme degens to the Kaspa ecosystem. Come for the memes and stay for the education!
