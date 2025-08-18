Mis on Phantom GhostDOG (PHANT)

Phantom GhostDOG $PHANT is a play on the original Kaspa whitepaper "Phantom GhostDAG," and is a KRC20 inscription based meme token intending to educate the public on the novel technology associated with Kaspa. $PHANT is the digital spirit animal mascot of the Kaspa blockDAG. Phantom GhostDOG is a gateway meme that will bring meme degens to the Kaspa ecosystem. Come for the memes and stay for the education!

Üksuse Phantom GhostDOG (PHANT) allikas Ametlik veebisait

PHANT kohalike valuutade suhtes

Phantom GhostDOG (PHANT) tokenoomika

Phantom GhostDOG (PHANT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PHANT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Phantom GhostDOG (PHANT) kohta Kui palju on Phantom GhostDOG (PHANT) tänapäeval väärt? Reaalajas PHANT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PHANT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PHANT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Phantom GhostDOG turukapitalisatsioon? PHANT turukapitalisatsioon on $ 52.19K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PHANT ringlev varu? PHANT ringlev varu on 287.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PHANT (ATH) hind? PHANT saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade PHANT madalaim (ATL) hind? PHANT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PHANT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PHANT kauplemismaht on -- USD . Kas PHANT sel aastal kõrgemale ka suundub? PHANT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PHANT hinna ennustust

