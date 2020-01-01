Petunia (PETUNIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Petunia (PETUNIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Petunia (PETUNIA) teave Petunia is a fan-based memecoin celebrating Petunia the Pig on TikTok. Petunia is a Pig that has recently gotten viral on the TikTok platform, having been rescued by its owner from being abandoned by the previous breeder Momma June. This token was created as part of the Bonk ecosystem within the Solana Blockchain to celebrate Petunia’s life alongside the community, having garnered support from the original owners of Petunia, we continue to build more presence on X and giving back to Petunia and her family. It is purely meant to be a memecoin in support of Petunia. Ametlik veebisait: https://petuniathepig.com Ostke PETUNIA kohe!

Petunia (PETUNIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Petunia (PETUNIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 126.38K $ 126.38K $ 126.38K Koguvaru: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Ringlev varu: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 126.38K $ 126.38K $ 126.38K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00651603 $ 0.00651603 $ 0.00651603 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00012639 $ 0.00012639 $ 0.00012639 Lisateave Petunia (PETUNIA) hinna kohta

Petunia (PETUNIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Petunia (PETUNIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PETUNIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PETUNIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PETUNIA tokeni tokenoomikat, avastage PETUNIA tokeni reaalajas hinda!

PETUNIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PETUNIA võiks suunduda? Meie PETUNIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PETUNIA tokeni hinna ennustust kohe!

