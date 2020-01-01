PettAI (AIP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PettAI (AIP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PettAI (AIP) teave PettAI is an AI-driven game merging advanced gameplay with intricate economics, featuring adaptive AI agents—including an AGI pet, PettBro —that evolve unique personalities based on user interactions. Utilizing prop-tech and integrating 5 LLMs, it offers Image Generation, Crypto Research and Pricing, Smart Chatbot Notifications and soon, an AI Agent Factory for creating custom AI agents. Powered by $AIP rewards on the Base L2 blockchain, its AI-driven Central Bank manages on-chain rewards via a Real-Time Inflation Module responsive to live pricing data, ensuring a dynamic economy. With accessories, web apps, chatbots, mini-games, and challenges, PettAI sets a new technical standard for AI-integrated economy. Ametlik veebisait: https://pett.ai/ Valge raamat: https://docs.pett.ai/ Ostke AIP kohe!

PettAI (AIP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PettAI (AIP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Koguvaru: $ 411.26M $ 411.26M $ 411.26M Ringlev varu: $ 254.75M $ 254.75M $ 254.75M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04323201 $ 0.04323201 $ 0.04323201 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00131947 $ 0.00131947 $ 0.00131947 Praegune hind: $ 0.00469023 $ 0.00469023 $ 0.00469023 Lisateave PettAI (AIP) hinna kohta

PettAI (AIP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PettAI (AIP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AIP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AIP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AIP tokeni tokenoomikat, avastage AIP tokeni reaalajas hinda!

AIP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AIP võiks suunduda? Meie AIP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AIP tokeni hinna ennustust kohe!

