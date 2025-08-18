Mis on PettAI (AIP)

PettAI is an AI-driven game merging advanced gameplay with intricate economics, featuring adaptive AI agents—including an AGI pet, PettBro —that evolve unique personalities based on user interactions. Utilizing prop-tech and integrating 5 LLMs, it offers Image Generation, Crypto Research and Pricing, Smart Chatbot Notifications and soon, an AI Agent Factory for creating custom AI agents. Powered by $AIP rewards on the Base L2 blockchain, its AI-driven Central Bank manages on-chain rewards via a Real-Time Inflation Module responsive to live pricing data, ensuring a dynamic economy. With accessories, web apps, chatbots, mini-games, and challenges, PettAI sets a new technical standard for AI-integrated economy.

PettAI (AIP) tokenoomika

PettAI (AIP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PettAI (AIP) kohta Kui palju on PettAI (AIP) tänapäeval väärt? Reaalajas AIP hind USD on 0.00530805 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AIP/USD hind? $ 0.00530805 . Milline on PettAI turukapitalisatsioon? AIP turukapitalisatsioon on $ 1.35M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AIP ringlev varu? AIP ringlev varu on 254.75M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIP (ATH) hind? AIP saavutab ATH hinna summas 0.04323201 USD . Mis oli kõigi aegade AIP madalaim (ATL) hind? AIP nägi ATL hinda summas 0.00131947 USD . Milline on AIP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AIP kauplemismaht on -- USD .

