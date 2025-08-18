Rohkem infot AIP

AIP Hinnainfo

AIP Valge raamat

AIP Ametlik veebisait

AIP Tokenoomika

AIP Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

PettAI logo

PettAI hind (AIP)

Loendis mitteolevad

1 AIP/USD reaalajas hind:

$0.00530985
$0.00530985$0.00530985
-3.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
PettAI (AIP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:05:34 (UTC+8)

PettAI (AIP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.005266
$ 0.005266$ 0.005266
24 h madal
$ 0.00592691
$ 0.00592691$ 0.00592691
24 h kõrge

$ 0.005266
$ 0.005266$ 0.005266

$ 0.00592691
$ 0.00592691$ 0.00592691

$ 0.04323201
$ 0.04323201$ 0.04323201

$ 0.00131947
$ 0.00131947$ 0.00131947

-4.00%

-3.48%

-27.72%

-27.72%

PettAI (AIP) reaalajas hind on $0.00530805. Viimase 24 tunni jooksul AIP kaubeldud madalaim $ 0.005266 ja kõrgeim $ 0.00592691 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04323201 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00131947.

Lüliajalise tootluse osas on AIP muutunud -4.00% viimase tunni jooksul, -3.48% 24 tunni vältel -27.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PettAI (AIP) – turuteave

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

--
----

$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M

254.75M
254.75M 254.75M

410,413,855.7634289
410,413,855.7634289 410,413,855.7634289

PettAI praegune turukapitalisatsioon on $ 1.35M -- 24 tunnise kauplemismahuga. AIP ringlev varu on 254.75M, mille koguvaru on 410413855.7634289. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.17M.

PettAI (AIP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PettAI ja USD hinnamuutus $ -0.000191403372783411.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PettAI ja USD hinnamuutus $ -0.0003650170.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PettAI ja USD hinnamuutus $ +0.0029155228.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PettAI ja USD hinnamuutus $ +0.00103227538759369.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000191403372783411-3.48%
30 päeva$ -0.0003650170-6.87%
60 päeva$ +0.0029155228+54.93%
90 päeva$ +0.00103227538759369+24.14%

Mis on PettAI (AIP)

PettAI is an AI-driven game merging advanced gameplay with intricate economics, featuring adaptive AI agents—including an AGI pet, PettBro —that evolve unique personalities based on user interactions. Utilizing prop-tech and integrating 5 LLMs, it offers Image Generation, Crypto Research and Pricing, Smart Chatbot Notifications and soon, an AI Agent Factory for creating custom AI agents. Powered by $AIP rewards on the Base L2 blockchain, its AI-driven Central Bank manages on-chain rewards via a Real-Time Inflation Module responsive to live pricing data, ensuring a dynamic economy. With accessories, web apps, chatbots, mini-games, and challenges, PettAI sets a new technical standard for AI-integrated economy.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PettAI (AIP) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

PettAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on PettAI (AIP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PettAI (AIP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PettAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PettAI hinna ennustust kohe!

AIP kohalike valuutade suhtes

PettAI (AIP) tokenoomika

PettAI (AIP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PettAI (AIP) kohta

Kui palju on PettAI (AIP) tänapäeval väärt?
Reaalajas AIP hind USD on 0.00530805 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AIP/USD hind?
Praegune hind AIP/USD on $ 0.00530805. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PettAI turukapitalisatsioon?
AIP turukapitalisatsioon on $ 1.35M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AIP ringlev varu?
AIP ringlev varu on 254.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIP (ATH) hind?
AIP saavutab ATH hinna summas 0.04323201 USD.
Mis oli kõigi aegade AIP madalaim (ATL) hind?
AIP nägi ATL hinda summas 0.00131947 USD.
Milline on AIP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AIP kauplemismaht on -- USD.
Kas AIP sel aastal kõrgemale ka suundub?
AIP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:05:34 (UTC+8)

PettAI (AIP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.