Petcoin (PET) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Petcoin (PET) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Petcoin (PET) teave Tongochi is GameFi project based on Telegram and TON blockchain. Just get your pet and take care of him. Mostly all of the assets can be sold for PET token - the utility Tongochi Token. Ametlik veebisait: https://tongochi.org Valge raamat: https://tongochi.notion.site/Tongochi-Docs-eng-b286c5b1120743b48267496068a2c2dc Ostke PET kohe!

Petcoin (PET) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Petcoin (PET) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.82K $ 10.82K $ 10.82K Koguvaru: $ 144.66M $ 144.66M $ 144.66M Ringlev varu: $ 91.08M $ 91.08M $ 91.08M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.18K $ 17.18K $ 17.18K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04081198 $ 0.04081198 $ 0.04081198 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00011878 $ 0.00011878 $ 0.00011878 Lisateave Petcoin (PET) hinna kohta

Petcoin (PET) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Petcoin (PET) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PET tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PET tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PET tokeni tokenoomikat, avastage PET tokeni reaalajas hinda!

PET – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PET võiks suunduda? Meie PET hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PET tokeni hinna ennustust kohe!

