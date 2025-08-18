Mis on Petcoin (PET)

Tongochi is GameFi project based on Telegram and TON blockchain. Just get your pet and take care of him. Mostly all of the assets can be sold for PET token - the utility Tongochi Token.

Üksuse Petcoin (PET) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

PET kohalike valuutade suhtes

Petcoin (PET) tokenoomika

Petcoin (PET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Petcoin (PET) kohta Kui palju on Petcoin (PET) tänapäeval väärt? Reaalajas PET hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PET/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PET/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Petcoin turukapitalisatsioon? PET turukapitalisatsioon on $ 11.11K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PET ringlev varu? PET ringlev varu on 91.08M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PET (ATH) hind? PET saavutab ATH hinna summas 0.04081198 USD . Mis oli kõigi aegade PET madalaim (ATL) hind? PET nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PET kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PET kauplemismaht on -- USD . Kas PET sel aastal kõrgemale ka suundub? PET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PET hinna ennustust

