Pesto the Baby King Penguin (PESTO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pesto the Baby King Penguin (PESTO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) teave Pesto is a unique cryptocurrency inspired by the adorable baby king penguin recently born in Melbourne. As a community-driven project, Pesto aims to celebrate and highlight the cuteness and charm of this little penguin. Our mission is to bring people together around this symbol of joy, while fostering a fun and positive environment within the crypto space. With Pesto, we combine the innovation of blockchain with the irresistible appeal of one of nature's cutest creatures. Join us as we build a community where cuteness and technology collide! Ametlik veebisait: https://www.pestosol.com Ostke PESTO kohe!

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pesto the Baby King Penguin (PESTO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 351.21K $ 351.21K $ 351.21K Koguvaru: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Ringlev varu: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 351.21K $ 351.21K $ 351.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02946025 $ 0.02946025 $ 0.02946025 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00035024 $ 0.00035024 $ 0.00035024 Lisateave Pesto the Baby King Penguin (PESTO) hinna kohta

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pesto the Baby King Penguin (PESTO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PESTO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PESTO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PESTO tokeni tokenoomikat, avastage PESTO tokeni reaalajas hinda!

PESTO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PESTO võiks suunduda? Meie PESTO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PESTO tokeni hinna ennustust kohe!

