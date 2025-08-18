Rohkem infot PESTO

Pesto the Baby King Penguin hind (PESTO)

1 PESTO/USD reaalajas hind:

$0.00036517
-6.30%1D
USD
Pesto the Baby King Penguin (PESTO) reaalajas hinnagraafik
Pesto the Baby King Penguin (PESTO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00036486
24 h madal
$ 0.00039531
24 h kõrge

$ 0.00036486
$ 0.00039531
$ 0.02946025
$ 0.00034452
-0.34%

-5.69%

-18.47%

-18.47%

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) reaalajas hind on $0.00036555. Viimase 24 tunni jooksul PESTO kaubeldud madalaim $ 0.00036486 ja kõrgeim $ 0.00039531 näitab aktiivset turu volatiivsust. PESTOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02946025 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00034452.

Lüliajalise tootluse osas on PESTO muutunud -0.34% viimase tunni jooksul, -5.69% 24 tunni vältel -18.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) – turuteave

$ 364.87K
--
$ 364.87K
999.85M
999,848,231.915861
Pesto the Baby King Penguin praegune turukapitalisatsioon on $ 364.87K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PESTO ringlev varu on 999.85M, mille koguvaru on 999848231.915861. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 364.87K.

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Pesto the Baby King Penguin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pesto the Baby King Penguin ja USD hinnamuutus $ -0.0001808849.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pesto the Baby King Penguin ja USD hinnamuutus $ -0.0001777434.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pesto the Baby King Penguin ja USD hinnamuutus $ -0.0006671154152492992.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.69%
30 päeva$ -0.0001808849-49.48%
60 päeva$ -0.0001777434-48.62%
90 päeva$ -0.0006671154152492992-64.60%

Mis on Pesto the Baby King Penguin (PESTO)

Pesto is a unique cryptocurrency inspired by the adorable baby king penguin recently born in Melbourne. As a community-driven project, Pesto aims to celebrate and highlight the cuteness and charm of this little penguin. Our mission is to bring people together around this symbol of joy, while fostering a fun and positive environment within the crypto space. With Pesto, we combine the innovation of blockchain with the irresistible appeal of one of nature's cutest creatures. Join us as we build a community where cuteness and technology collide!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Pesto the Baby King Penguin (PESTO) allikas

Ametlik veebisait

Pesto the Baby King Penguin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pesto the Baby King Penguin (PESTO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pesto the Baby King Penguin (PESTO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pesto the Baby King Penguin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pesto the Baby King Penguin hinna ennustust kohe!

PESTO kohalike valuutade suhtes

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) tokenoomika

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PESTO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pesto the Baby King Penguin (PESTO) kohta

Kui palju on Pesto the Baby King Penguin (PESTO) tänapäeval väärt?
Reaalajas PESTO hind USD on 0.00036555 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PESTO/USD hind?
Praegune hind PESTO/USD on $ 0.00036555. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pesto the Baby King Penguin turukapitalisatsioon?
PESTO turukapitalisatsioon on $ 364.87K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PESTO ringlev varu?
PESTO ringlev varu on 999.85M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PESTO (ATH) hind?
PESTO saavutab ATH hinna summas 0.02946025 USD.
Mis oli kõigi aegade PESTO madalaim (ATL) hind?
PESTO nägi ATL hinda summas 0.00034452 USD.
Milline on PESTO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PESTO kauplemismaht on -- USD.
Kas PESTO sel aastal kõrgemale ka suundub?
PESTO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PESTO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.