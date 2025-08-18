Peruvian National Football Team Fan Token hind (FPFT)
Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) reaalajas hind on $0.00141635. Viimase 24 tunni jooksul FPFT kaubeldud madalaim $ 0.00141475 ja kõrgeim $ 0.00142934 näitab aktiivset turu volatiivsust. FPFTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.210672 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on FPFT muutunud -0.67% viimase tunni jooksul, -0.37% 24 tunni vältel -6.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Peruvian National Football Team Fan Token praegune turukapitalisatsioon on $ 32.45K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FPFT ringlev varu on 22.91M, mille koguvaru on 97907299.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 138.67K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Peruvian National Football Team Fan Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Peruvian National Football Team Fan Token ja USD hinnamuutus $ +0.0000272905.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Peruvian National Football Team Fan Token ja USD hinnamuutus $ +0.0022576366.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Peruvian National Football Team Fan Token ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.37%
|30 päeva
|$ +0.0000272905
|+1.93%
|60 päeva
|$ +0.0022576366
|+159.40%
|90 päeva
|$ 0
|--
The Peruvian National Football Team Fan Token is a BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Token allows fans of Peru National Football Team to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. FPFT, Peru National Football Team Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions. Survey and Events FPFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform. Loyalty Subscription FPFT Token holders will be able to use Peruvian National Football Team Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more. E-Commerce FPFT Token can be included in the Peruvian Football Federation's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp. Advantages FPFT Token holders can interact with the Peru National Football Team on the Bitci Fan Token Platform, including signed products, to meet and greet one of the Players or Legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles etc. can take advantage of the benefits. Games and Quests FPFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.