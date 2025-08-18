Rohkem infot FPFT

Peruvian National Football Team Fan Token logo

Peruvian National Football Team Fan Token hind (FPFT)

Loendis mitteolevad

1 FPFT/USD reaalajas hind:

$0.00141635
-0.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) reaalajas hinnagraafik
Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00141475
24 h madal
$ 0.00142934
24 h kõrge

$ 0.00141475
$ 0.00142934
$ 0.210672
$ 0
-0.67%

-0.37%

-6.42%

-6.42%

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) reaalajas hind on $0.00141635. Viimase 24 tunni jooksul FPFT kaubeldud madalaim $ 0.00141475 ja kõrgeim $ 0.00142934 näitab aktiivset turu volatiivsust. FPFTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.210672 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FPFT muutunud -0.67% viimase tunni jooksul, -0.37% 24 tunni vältel -6.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) – turuteave

$ 32.45K
--
$ 138.67K
$ 138.67K$ 138.67K

22.91M
97,907,299.0
Peruvian National Football Team Fan Token praegune turukapitalisatsioon on $ 32.45K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FPFT ringlev varu on 22.91M, mille koguvaru on 97907299.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 138.67K.

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Peruvian National Football Team Fan Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Peruvian National Football Team Fan Token ja USD hinnamuutus $ +0.0000272905.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Peruvian National Football Team Fan Token ja USD hinnamuutus $ +0.0022576366.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Peruvian National Football Team Fan Token ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.37%
30 päeva$ +0.0000272905+1.93%
60 päeva$ +0.0022576366+159.40%
90 päeva$ 0--

Mis on Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT)

The Peruvian National Football Team Fan Token is a BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Token allows fans of Peru National Football Team to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. FPFT, Peru National Football Team Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions. Survey and Events FPFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform. Loyalty Subscription FPFT Token holders will be able to use Peruvian National Football Team Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more. E-Commerce FPFT Token can be included in the Peruvian Football Federation's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp. Advantages FPFT Token holders can interact with the Peru National Football Team on the Bitci Fan Token Platform, including signed products, to meet and greet one of the Players or Legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles etc. can take advantage of the benefits. Games and Quests FPFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) allikas

Ametlik veebisait

Peruvian National Football Team Fan Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Peruvian National Football Team Fan Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Peruvian National Football Team Fan Token hinna ennustust kohe!

FPFT kohalike valuutade suhtes

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) tokenoomika

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FPFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) kohta

Kui palju on Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) tänapäeval väärt?
Reaalajas FPFT hind USD on 0.00141635 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FPFT/USD hind?
Praegune hind FPFT/USD on $ 0.00141635. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Peruvian National Football Team Fan Token turukapitalisatsioon?
FPFT turukapitalisatsioon on $ 32.45K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FPFT ringlev varu?
FPFT ringlev varu on 22.91M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FPFT (ATH) hind?
FPFT saavutab ATH hinna summas 0.210672 USD.
Mis oli kõigi aegade FPFT madalaim (ATL) hind?
FPFT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FPFT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FPFT kauplemismaht on -- USD.
Kas FPFT sel aastal kõrgemale ka suundub?
FPFT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FPFT hinna ennustust.
Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

