Mis on Permission Coin (ASK)

“ASK” is the currency for permission. Its primary use case is to power a global digital ad system built on permissioned data and opt-in engagement. The project aims to offer an antidote to some of the most significant problems of Web 2.0 - surveillance capitalism, data exploitation and interruptive marketing - by enabling users to securely grant permission and monetize their data across the web, while providing an enterprise solution for marketers seeking better return on their ad spend. Global privacy regulations, ad blockers, and dramatic changes in ad tech are forcing a new advertising model based on consent. By enabling marketers to build opt-in audiences and ask permission for engagement, and by ensuring users are rewarded for the data they volunteer to share, Permission sees ASK as foundational to helping tech platforms and marketers compete in Web 3.0. Currently, users earn ASK by securely sharing their data and opting in to receive relevant ads and content. The experience is delivered primarily through declared data-sharing activities and engaging with video ads on Permission.io. Advertisers can also deploy ASK as an incentive mechanism on their own digital channels, driving loyalty and personalized ad campaigns. Additionally, the ability to earn and spend ASK via merchants on the Shopify platform is in the pipeline, with other major eCommerce platforms to follow. The project’s other goals include deeper development of its proprietary technology, “Data Algebra,” for which it has been awarded 9 patents. The breakthrough technology can liquify data currently stored in silos and applications, making it possible for individuals to aggregate and monetize their full data set and for companies to gain permissioned visibility over the most comprehensive data sets possible.

Üksuse Permission Coin (ASK) allikas Ametlik veebisait

Permission Coin (ASK) tokenoomika

Permission Coin (ASK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Permission Coin (ASK) kohta Kui palju on Permission Coin (ASK) tänapäeval väärt? Reaalajas ASK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ASK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ASK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Permission Coin turukapitalisatsioon? ASK turukapitalisatsioon on $ 3.33M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ASK ringlev varu? ASK ringlev varu on 21.90B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASK (ATH) hind? ASK saavutab ATH hinna summas 0.00845153 USD . Mis oli kõigi aegade ASK madalaim (ATL) hind? ASK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ASK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ASK kauplemismaht on -- USD . Kas ASK sel aastal kõrgemale ka suundub? ASK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASK hinna ennustust

