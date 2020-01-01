PER Project (PER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PER Project (PER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PER Project (PER) teave Digital asset used as a point system on Autonomous advertisement platform SUPER COMMUNITY and Digital asset community CIS community by PER ecosystem. Ametlik veebisait: https://perproject.io/ Valge raamat: https://per-project.gitbook.io/per-project Ostke PER kohe!

PER Project (PER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PER Project (PER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Koguvaru: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Ringlev varu: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00140428 $ 0.00140428 $ 0.00140428 Praegune hind: $ 0.00196383 $ 0.00196383 $ 0.00196383 Lisateave PER Project (PER) hinna kohta

PER Project (PER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PER Project (PER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PER tokeni tokenoomikat, avastage PER tokeni reaalajas hinda!

PER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PER võiks suunduda? Meie PER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PER tokeni hinna ennustust kohe!

