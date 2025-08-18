Mis on PER Project (PER)

Digital asset used as a point system on Autonomous advertisement platform SUPER COMMUNITY and Digital asset community CIS community by PER ecosystem.

Üksuse PER Project (PER) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

PER Project (PER) tokenoomika

PER Project (PER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PER Project (PER) kohta Kui palju on PER Project (PER) tänapäeval väärt? Reaalajas PER hind USD on 0.00204387 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PER/USD hind? $ 0.00204387 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PER Project turukapitalisatsioon? PER turukapitalisatsioon on $ 1.23M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PER ringlev varu? PER ringlev varu on 600.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PER (ATH) hind? PER saavutab ATH hinna summas 2.53 USD . Mis oli kõigi aegade PER madalaim (ATL) hind? PER nägi ATL hinda summas 0.00140428 USD . Milline on PER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PER kauplemismaht on -- USD . Kas PER sel aastal kõrgemale ka suundub? PER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PER hinna ennustust

