$PEPPER is a memecoin project that blends community engagement, gamification, and education to reestablish what memecoins are. For far too long, this bull run has been infested with pump and dump schemes and shady tokenomics. We believe the best way to change that is through education, not regulation. The Pepper Academy will create a bridge for the knowledge gap that allows bad actors to profit. We also want to tap back into the fun side of memes, bring back the old spirit. We aim to do this through our own $PEPPER branded games, real community engagement, long term partnerships, etc. $PEPPER is a memecoin, but more importantly: a brand.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Pepper Meme (PEPPER) tokenoomika

Pepper Meme (PEPPER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEPPER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pepper Meme (PEPPER) kohta Kui palju on Pepper Meme (PEPPER) tänapäeval väärt? Reaalajas PEPPER hind USD on 0.00883184 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PEPPER/USD hind? $ 0.00883184 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PEPPER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pepper Meme turukapitalisatsioon? PEPPER turukapitalisatsioon on $ 8.83M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PEPPER ringlev varu? PEPPER ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEPPER (ATH) hind? PEPPER saavutab ATH hinna summas 0.0109019 USD . Mis oli kõigi aegade PEPPER madalaim (ATL) hind? PEPPER nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PEPPER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PEPPER kauplemismaht on -- USD . Kas PEPPER sel aastal kõrgemale ka suundub? PEPPER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEPPER hinna ennustust

