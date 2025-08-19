Rohkem infot PEPPA

PEPPA Hinnainfo

PEPPA Ametlik veebisait

PEPPA Tokenoomika

PEPPA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

PEPPA logo

PEPPA hind (PEPPA)

Loendis mitteolevad

1 PEPPA/USD reaalajas hind:

--
----
+0.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
PEPPA (PEPPA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:34:48 (UTC+8)

PEPPA (PEPPA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.21%

+0.91%

+17.65%

+17.65%

PEPPA (PEPPA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PEPPA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PEPPAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PEPPA muutunud -0.21% viimase tunni jooksul, +0.91% 24 tunni vältel +17.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PEPPA (PEPPA) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 242.64K
$ 242.64K$ 242.64K

0.00
0.00 0.00

69,420,420,420,420.0
69,420,420,420,420.0 69,420,420,420,420.0

PEPPA praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. PEPPA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 69420420420420.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 242.64K.

PEPPA (PEPPA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PEPPA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PEPPA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PEPPA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PEPPA ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.91%
30 päeva$ 0+40.42%
60 päeva$ 0+66.26%
90 päeva$ 0--

Mis on PEPPA (PEPPA)

What is the project about? All jokes aside, here is a rough sketch of $PEPPA path ahead. We dont wan’t to give everything away on day 1, Expect a lot of the surprises along the way ;) The most adorable and hilarious meme coin in the ERC blockchain. In this whimsical adventure, you'll laugh, squeal, and invest! An astounding 100% of the tokens jumped into the muddy puddle of the liquidity pool, while LP tokens took a delightful dip in the burn bin. And guess what? The contract itself has been renounced, leaving no trace of piggy business! 19.5% worth $166,000 has been bought by $PEPPA and sent to Binance wallet 12, patiently waiting for future adventures #WINK # BINANCE

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PEPPA (PEPPA) allikas

Ametlik veebisait

PEPPA hinna ennustus (USD)

Kui palju on PEPPA (PEPPA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PEPPA (PEPPA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PEPPA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PEPPA hinna ennustust kohe!

PEPPA kohalike valuutade suhtes

PEPPA (PEPPA) tokenoomika

PEPPA (PEPPA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEPPA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PEPPA (PEPPA) kohta

Kui palju on PEPPA (PEPPA) tänapäeval väärt?
Reaalajas PEPPA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PEPPA/USD hind?
Praegune hind PEPPA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PEPPA turukapitalisatsioon?
PEPPA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PEPPA ringlev varu?
PEPPA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEPPA (ATH) hind?
PEPPA saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade PEPPA madalaim (ATL) hind?
PEPPA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PEPPA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PEPPA kauplemismaht on -- USD.
Kas PEPPA sel aastal kõrgemale ka suundub?
PEPPA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEPPA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:34:48 (UTC+8)

PEPPA (PEPPA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.