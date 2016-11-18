Pepito (PEPITO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pepito (PEPITO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pepito (PEPITO) teave This project is about Pépito The black Cat whose movements in and out of his home are automatically tracked by a camera linked to his Twitter bot account @PepitoTheCat. The cat has been a trending topic on the platform since 2016, resurfacing in July 2023 as people began to comment as ironic fans of the cat eagerly waiting for his return home or mourning his departure. Pepito has also become the subject of numerous fan art depictions over the years. The French Clément Storck started the Twitter account @PepitoTheCat on July 2011 after he created an online tool that can send notifications for life events, like when his cat passed through the door, "you can get a notification, send a Tweet, get an email," he explained to Vice in a November 18th, 2016, article. Ametlik veebisait: http://pepitocto.com Ostke PEPITO kohe!

Pepito (PEPITO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pepito (PEPITO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 93.27K $ 93.27K $ 93.27K Koguvaru: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M Ringlev varu: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 93.27K $ 93.27K $ 93.27K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00207133 $ 0.00207133 $ 0.00207133 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00002146 $ 0.00002146 $ 0.00002146 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Pepito (PEPITO) hinna kohta

Pepito (PEPITO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pepito (PEPITO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PEPITO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PEPITO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PEPITO tokeni tokenoomikat, avastage PEPITO tokeni reaalajas hinda!

PEPITO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PEPITO võiks suunduda? Meie PEPITO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PEPITO tokeni hinna ennustust kohe!

