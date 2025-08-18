Pepercetti hind (PCT)
Pepercetti (PCT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PCT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PCTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on PCT muutunud -- viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -0.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Pepercetti praegune turukapitalisatsioon on $ 22.18K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PCT ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.18K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Pepercetti ja USD hinnamuutus $ 0.0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pepercetti ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pepercetti ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pepercetti ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0.0
|0.00%
|30 päeva
|$ 0
|-3.56%
|60 päeva
|$ 0
|+20.89%
|90 päeva
|$ 0
|--
Purpose: Pepperetti Coin is designed to facilitate fast, secure, and low-cost transactions. It aims to serve as a medium of exchange within various online platforms, enhancing the user experience by providing a seamless payment solution. Technology: Built on blockchain technology, Pepperetti Coin ensures transparency and security in all transactions. The decentralized nature of blockchain helps prevent fraud and unauthorized access, making it a reliable option for users. Target Audience: The coin targets both individual users and businesses looking for efficient payment solutions. It is particularly appealing to those involved in e-commerce, gaming, and other digital services where quick transactions are essential. Features: Low Transaction Fees: One of the standout features of Pepperetti Coin is its minimal transaction fees compared to traditional banking systems and other cryptocurrencies. Speed: Transactions are processed quickly, allowing users to send and receive funds almost instantaneously. User-Friendly Interface: The platform is designed to be accessible for users of all experience levels, from beginners to seasoned cryptocurrency traders. Community Engagement: Pepperetti Coin emphasizes community involvement, encouraging users to participate in its development and governance. This approach fosters a sense of ownership among users and helps align the coin's evolution with user needs. Future Prospects: As the cryptocurrency market continues to grow, Pepperetti Coin aims to expand its use cases and partnerships, potentially integrating with various platforms to enhance its utility. In summary, Pepperetti Coin represents an innovative approach within the cryptocurrency landscape, focusing on user experience, security, and community engagement while aiming to provide a practical solution for everyday transactions.
Pepercetti (PCT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PCT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.