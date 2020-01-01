Pepek Philippe (PEPEK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pepek Philippe (PEPEK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pepek Philippe (PEPEK) teave Pepek Philippe is a whimsical meme coin inspired by the lavish lifestyle of billionaire frogs flaunting luxury watches. This project humorously showcases the world of amphibious elites who enjoy opulence, fine dining, private jets, beautiful women, fast cars, mansions, and, of course, top-tier timepieces. The coin celebrates this absurdly rich lifestyle, blending humor with luxury culture to create a fun, engaging crypto experience. Ametlik veebisait: https://pepek.vip Ostke PEPEK kohe!

Pepek Philippe (PEPEK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pepek Philippe (PEPEK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.66K $ 6.66K $ 6.66K Koguvaru: $ 898.89M $ 898.89M $ 898.89M Ringlev varu: $ 898.89M $ 898.89M $ 898.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.66K $ 6.66K $ 6.66K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00100376 $ 0.00100376 $ 0.00100376 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Pepek Philippe (PEPEK) hinna kohta

Pepek Philippe (PEPEK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pepek Philippe (PEPEK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PEPEK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PEPEK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PEPEK tokeni tokenoomikat, avastage PEPEK tokeni reaalajas hinda!

PEPEK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PEPEK võiks suunduda? Meie PEPEK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PEPEK tokeni hinna ennustust kohe!

