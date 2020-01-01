PEPECASH (PECH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PEPECASH (PECH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PEPECASH (PECH) teave Launched in May 2024, PECH is a blockchain platform developed by a team based in the United Arab Emirates, designed to support digital asset issuance, DID-based identity infrastructure, and integrated payment services. The platform operates on its own Layer-1 mainnet architecture and aims to create a utility-focused ecosystem for financial and commercial applications. The PECH blockchain supports a native smart contract environment and provides modular frameworks to onboard enterprise and institutional users. Ametlik veebisait: https://pepecash.live/ Valge raamat: https://pepecash.live/assets/frontend/whitepaper/pepe_whitepaper.pdf Ostke PECH kohe!

PEPECASH (PECH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PEPECASH (PECH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Koguvaru: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Ringlev varu: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave PEPECASH (PECH) hinna kohta

PEPECASH (PECH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PEPECASH (PECH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PECH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PECH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PECH tokeni tokenoomikat, avastage PECH tokeni reaalajas hinda!

PECH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PECH võiks suunduda? Meie PECH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PECH tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!