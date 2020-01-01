pepeAI (PEPEAI) tokenoomika
First AI-driven meme coin based of the classic pepe the frog. Powered by vvaifudotfun a AI AGENT that handle and manage AI CHARACTER
What pepeAI agent can do
The current use case for AI is static chat bots. A simple input & output. PEPEAI making HIS own decisions . Learning & iterating as time goes on.
Autonomous, revenue generating agent PEPEAI with a wide range of capabilities ,the next step in shaping the new dawn of the internet filled with truly sovereign entities
pepeAI (PEPEAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage pepeAI (PEPEAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
pepeAI (PEPEAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
pepeAI (PEPEAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate PEPEAI tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
PEPEAI tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate PEPEAI tokeni tokenoomikat, avastage PEPEAI tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.