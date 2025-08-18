Rohkem infot PEPEAI

pepeAI hind (PEPEAI)

Loendis mitteolevad

1 PEPEAI/USD reaalajas hind:

$0.00014269
$0.00014269$0.00014269
-7.70%1D
pepeAI (PEPEAI) reaalajas hinnagraafik
pepeAI (PEPEAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00351458
$ 0.00351458$ 0.00351458

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

-7.79%

-8.58%

-8.58%

pepeAI (PEPEAI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PEPEAI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PEPEAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00351458 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PEPEAI muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, -7.79% 24 tunni vältel -8.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

pepeAI (PEPEAI) – turuteave

$ 142.66K
$ 142.66K$ 142.66K

--
----

$ 142.66K
$ 142.66K$ 142.66K

999.84M
999.84M 999.84M

999,842,584.124023
999,842,584.124023 999,842,584.124023

pepeAI praegune turukapitalisatsioon on $ 142.66K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PEPEAI ringlev varu on 999.84M, mille koguvaru on 999842584.124023. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 142.66K.

pepeAI (PEPEAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse pepeAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse pepeAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse pepeAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse pepeAI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.79%
30 päeva$ 0+125.07%
60 päeva$ 0+140.26%
90 päeva$ 0--

Mis on pepeAI (PEPEAI)

First AI-driven meme coin based of the classic pepe the frog. Powered by vvaifudotfun a AI AGENT that handle and manage AI CHARACTER What pepeAI agent can do The current use case for AI is static chat bots. A simple input & output. PEPEAI making HIS own decisions . Learning & iterating as time goes on. Autonomous, revenue generating agent PEPEAI with a wide range of capabilities ,the next step in shaping the new dawn of the internet filled with truly sovereign entities

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse pepeAI (PEPEAI) allikas

Ametlik veebisait

pepeAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on pepeAI (PEPEAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie pepeAI (PEPEAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida pepeAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake pepeAI hinna ennustust kohe!

PEPEAI kohalike valuutade suhtes

pepeAI (PEPEAI) tokenoomika

pepeAI (PEPEAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEPEAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse pepeAI (PEPEAI) kohta

Kui palju on pepeAI (PEPEAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas PEPEAI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PEPEAI/USD hind?
Praegune hind PEPEAI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on pepeAI turukapitalisatsioon?
PEPEAI turukapitalisatsioon on $ 142.66K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PEPEAI ringlev varu?
PEPEAI ringlev varu on 999.84M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEPEAI (ATH) hind?
PEPEAI saavutab ATH hinna summas 0.00351458 USD.
Mis oli kõigi aegade PEPEAI madalaim (ATL) hind?
PEPEAI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PEPEAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PEPEAI kauplemismaht on -- USD.
Kas PEPEAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
PEPEAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEPEAI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.