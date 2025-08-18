Rohkem infot PTRUMP

Pepe Trump logo

Pepe Trump hind (PTRUMP)

Loendis mitteolevad

1 PTRUMP/USD reaalajas hind:

$0.00083531
$0.00083531$0.00083531
-5.60%1D
USD
Pepe Trump (PTRUMP) reaalajas hinnagraafik
Pepe Trump (PTRUMP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01756735
$ 0.01756735$ 0.01756735

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

-5.24%

-0.68%

-0.68%

Pepe Trump (PTRUMP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PTRUMP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PTRUMPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01756735 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PTRUMP muutunud -0.34% viimase tunni jooksul, -5.24% 24 tunni vältel -0.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pepe Trump (PTRUMP) – turuteave

$ 829.34K
$ 829.34K$ 829.34K

--
----

$ 829.34K
$ 829.34K$ 829.34K

992.98M
992.98M 992.98M

992,983,001.67
992,983,001.67 992,983,001.67

Pepe Trump praegune turukapitalisatsioon on $ 829.34K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PTRUMP ringlev varu on 992.98M, mille koguvaru on 992983001.67. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 829.34K.

Pepe Trump (PTRUMP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Pepe Trump ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pepe Trump ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pepe Trump ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pepe Trump ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.24%
30 päeva$ 0-33.78%
60 päeva$ 0+39.74%
90 päeva$ 0--

Mis on Pepe Trump (PTRUMP)

Purely a memecoin

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Pepe Trump (PTRUMP) allikas

Ametlik veebisait

Pepe Trump hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pepe Trump (PTRUMP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pepe Trump (PTRUMP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pepe Trump nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pepe Trump hinna ennustust kohe!

PTRUMP kohalike valuutade suhtes

Pepe Trump (PTRUMP) tokenoomika

Pepe Trump (PTRUMP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PTRUMP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pepe Trump (PTRUMP) kohta

Kui palju on Pepe Trump (PTRUMP) tänapäeval väärt?
Reaalajas PTRUMP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PTRUMP/USD hind?
Praegune hind PTRUMP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pepe Trump turukapitalisatsioon?
PTRUMP turukapitalisatsioon on $ 829.34K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PTRUMP ringlev varu?
PTRUMP ringlev varu on 992.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PTRUMP (ATH) hind?
PTRUMP saavutab ATH hinna summas 0.01756735 USD.
Mis oli kõigi aegade PTRUMP madalaim (ATL) hind?
PTRUMP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PTRUMP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PTRUMP kauplemismaht on -- USD.
Kas PTRUMP sel aastal kõrgemale ka suundub?
PTRUMP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PTRUMP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:05:14 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul" ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.