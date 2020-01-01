Pepe the King Prawn (PRAWN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pepe the King Prawn (PRAWN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pepe the King Prawn (PRAWN) teave PRAWN is a viral TikTok meme that originated from Pepe the King Prawn. Its charm lies in its relatability, leading to countless variations of PRAWN memes that resonate with users. Despite being just two days old, PRAWN has already achieved notable milestones, including listings on exchanges like LBANK and Moonshot. The project is driven by a passionate team of community members and developers who actively manage social media platforms, fostering engagement and growth for this exciting memecoin. Ametlik veebisait: https://x.com/PepeKing_Prawn Ostke PRAWN kohe!

Pepe the King Prawn (PRAWN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pepe the King Prawn (PRAWN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 136.12K $ 136.12K $ 136.12K Koguvaru: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Ringlev varu: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 136.12K $ 136.12K $ 136.12K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.024724 $ 0.024724 $ 0.024724 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00013619 $ 0.00013619 $ 0.00013619 Lisateave Pepe the King Prawn (PRAWN) hinna kohta

Pepe the King Prawn (PRAWN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pepe the King Prawn (PRAWN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PRAWN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PRAWN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PRAWN tokeni tokenoomikat, avastage PRAWN tokeni reaalajas hinda!

PRAWN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PRAWN võiks suunduda? Meie PRAWN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PRAWN tokeni hinna ennustust kohe!

